A construtora You Inc decidiu cancelar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) devido à fraca demanda, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta segunda-feira. A empresa, que devia fixar o preço da oferta na noite de segunda-feira, planejava levantar cerca de 1 bilhão de reais e usar os recursos para continuar projetos habitacionais em desenvolvimento. Na semana passada, outra construtora, Riva 9, subsidiária da Direcional Engenharia decidiu cancelar seu IPO.