Maior desafio de negócios abre inscrições e vencedor ganha volta ao mundo

A VTEX, empresa de comércio digital, abriu as inscrições para o maior desafio universitário da América Latina na área de negócios e e-commerce.

O desafio Tetrix tem como objetivo identificar jovens talentos e conectá-los ao mercado de trabalho. Na primeira edição, foram 13 mil inscritos. Neste ano, já são 24 mil e a expectativa é que o desafio chegue a 50 mil inscritos.

Segundo Marcella Vasconcellos, responsável pela iniciativa, eles esperam que aproximadamente 10% seja de fota do Brasil.

Dividido em três etapas, o Tetrix tem 100 perguntas. Na primeira fase, os concorrentes respondem 90 perguntas online de múltipla escolha sobre assuntos variados. A segunda etapa tem 8 questões situacionais e disruptivas, que devem ser respondidas por redação, vídeo ou outros formatos.

A final e semifinal serão realizadas no Rio de Janeiro, com todos os custos de viagem e acomodação pagados pela VTEX. Nessa etapa, serão apenas 6 finalistas com a missão de resolver a grande questão de número 100. As respostas serão avaliadas por jurados.

Para participar, não há limite de cursos e tudo é completamente gratuito. O único pré-requisito é estar matriculado numa instituição de graduação no Brasil, Chile, Argentina, México ou Colômbia; ou ter se formado a partir do 1º semestre de 2018.

A pessoa vencedora vai ganhar um mês de viagem passando por cincos continentes: América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa e África. Será uma volta ao mundo de conhecimento, pois a pessoa vai conhecer grande iniciativas de varejo digital em cada local. A data ainda não está definida por conta da pandemia do novo coronavírus.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro pelo site.