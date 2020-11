No radar: eleições, desemprego nos EUA, IPCA e o que mais move o mercado

Depois de quatro dias de fortes altas nas bolsas globais, o rali que acompanhou as eleições americanas esfria nesta sexta-feira, 6, com parte dos investidores realizando lucros de curto prazo e buscando alguma proteção antes de um fim de semana de incertezas. Nos Estados Unidos, onde a vitória de Joe Biden pode ser declarada em breve com uma virada no estado de Georgia, os índices futuros de ações recuam. O Nasdaq, que mais subiu durante a semana, chagando a acumular alta de 9%, é o que mais cai, recuando cerca de 1%.

No mercado, temia-se que “onda azul” prejudicasse ações de tecnologia, com o maior aumento de regulamentações e impostos sobre as chamadas “big techs”, composto por gigantes como Apple, Microsoft e Facebook. No entanto, o temor foi aliviado, com os republicanos caminhando para manter a maioria no Senado, o que pode minar algumas medidas de Biden consideradas mais “radicais” pelo mercado, como aumento de impostos corporativos. Por outro lado, investidores também veem como menor o risco de uma contestação trazer uma forte instabilidade aos mercados, tendo em vista que a diferença entre Biden e Trump pode não ser de apenas um estado.

Payroll

Mas enquanto a contagem de votos não acaba, o mundo continua – e hoje é dia de divulgação do relatório de emprego não-agrícolas dos Estados Unidos, também conhecido como payroll. Considerado pelo mercado como o mais importante dado econômico, a expectativa é que o payroll de outubro revele a criação de 600.000 empregos. Caso confirmado, este será o sexto mês consecutivo de recuperação do mercado de trabalho americano. Porém, o saldo segue negativo, tendo em vista que somente em abril, foram perdidos 20,687 milhões de postos de trabalhos. Economistas americanos também esperam que a taxa de desemprego do país caia de 7,7% para 7,4%.]

IPCA

No Brasil, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro será divulgado ainda pela manhã, com expectativa que a inflação seja de 0,83% – a maior desde dezembro e a maior para um mês de outubro desde 2002. Mas embora a inflação alta demande elevação de juros, o Banco Central segue afirmando que essa pressão inflacionária é apenas “temporária”.

Azul

A Azul informou que o tráfego de passageiros teve de crescimento mensal de 41% em outubro, enquanto sua capacidade aumentou 42,6%. Em comunicado ao mercado, o CEO da Azul, John Rodgerson disse que está vendo uma forte demanda pelos voos domésticos. “Permanecemos fiel à nossa estratégia de malha, sendo a única companhia aérea em mais de 70% das rotas que voamos. Nós estamos otimistas com a evolução da retomada nos próximos meses.”

Renner

Ainda sofrendo o impacto do fechamento de lojas, a Renner teve prejuízo líquido de 82,9 milhões de reais no terceiro trimestre ante lucro de 186.7 milhões no mesmo período do ano passado. Já a receita líquida ficou 14,5% mais baixa, em 1,651 bilhão de reais. A frente digital, por outro lado, cresceu 200,5%, mas, mesmo com parte das lojas ainda fechadas no período, corresponderam somente a 16% das vendas totais.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa subiu 2,95% e encerrou em 100.751,40 pontos, enquanto o dólar se desvalorizou 1,91% e fechou sendo vendido a 5,545 reais.