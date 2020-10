No radar: balanços de Petrobras, Vale, Bradesco e mais 11 destaques

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter nesta quarta-feira, 28, a taxa Selic em 2% ao ano, como já era aguardado pelo mercado.

Segundo economistas da EXAME Research, o Copom deixou a porta levemente aberta para uso da política monetária, mantendo a afirmação de que o ajuste, se houver, deve ser “pequeno”. Além disso, eles destacam que a novidade no comunicado foi subir o tom fiscal, dizendo que “não há espaço para o prolongamento das políticas fiscais” e que isso cria uma “assimetria altista no balanço de risco, ou seja, com as trajetórias de inflação acima do projetado”, comentam.

O comunicado aponta ainda o fato de as últimas leituras de inflação ficaram acima do esperado e, por isso, o Copom elevou suas expectativas para os últimos meses de 2020. As projeções de inflação subiram de 1,9% para 3,1% em 2020, 3% para 3,2% em 2021 e mantiveram-se em 3,8% para 2022.

Petrobras

A Petrobras (PETR3; PETR4) reportou prejuízo líquido de 1,546 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2020, contra um lucro líquido de 9,087 bilhões de reais no mesmo período do ano passado e perda de 2,713 bilhões no segundo trimestre. O consenso da Bloomberg apontava lucro líquido de 1,13 bilhões de reais no período. Esse foi o terceiro resultado negativo seguido da estatal, que soma prejuízo de 52,7 bilhões de reais nos nove primeiros meses deste ano.

Bradesco

O Bradesco (BBDC3; BBDC4) reportou lucro líquido recorrente de 5,03 bilhões de reais, queda de 23% na comparação anual, mas acima do consenso da Bloomberg de 4,63 bilhões de reais. A margem financeira total alcançou 15,288 bilhões de reais, expansão de 3,5% frente ao mesmo período do ano passado. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) ficou em 15,2%, frente ao patamar de 11,9% registrado no segundo trimestre e 20,2% no terceiro trimestre de 2019.

Multiplan

A Multiplan (MULT3) registrou receita líquida de 1,02 bilhão de reais no terceiro trimestre, crescimento de 211% na base anual. O lucro líquido foi de 568,8 milhões de reais, avanço de 368% em relação ao mesmo período do ano passado.

Cesp

A Cesp (CESP6) teve prejuízo líquido de 58,5 milhões de reais no terceiro trimestre, contra perda de 7,86 milhões de reais um ano antes. O consenso da Bloomberg apontava lucro de 71,0 milhões de reais no período. A receita líquida operacional ficou em 471 milhões, crescimento de 14% na mesma base de comparação e levemente superior ao consenso de 465,8 milhões de reais.

Vale

A Vale (VALE3) reportou lucro líquido atribuído aos acionistas de 15,6 bilhões de reais no terceiro trimestre, 138,7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A receita líquida ficou em 57,9 bilhões de reais, 42,2% acima, na mesma base de comparação.

A companhia também informou que atualizou hoje, em seu relatório de desempenho do terceiro trimestre, projeção de investimento em 2020 de 4,6 bilhões de dólares para 4,2 bilhões de dólares.

GPA

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR4) registrou lucro líquido de 339 milhões de reais no terceiro trimestre, avanço de 97% frente ao mesmo período do ano passado e superior ao consenso de 281,0 milhões de reais da Bloomberg. A receita líquida ficou em 21,29 bilhões de reais, também superior ao consenso de 19,67 bilhões de reais.

Tupy

A Tupy (TUPY3) viu seu lucro líquido crescer 93% no terceiro trimestre, na comparação anual, para 128 milhões de reais, acima do consenso de 88,5 milhões da Bloomberg. A receita da companhia somou 1,25 bilhão de reais no período, queda de 6,6% em relação ao mesmo período de 2019 e um pouco abaixo do consenso de 1,26 bilhão de reais.

Minerva

A Minerva (BEEF3) informou que está investindo 4 milhões de dólares na startup de alimentos norte-americana Clara Foods, segundo comunicado enviado ao mercado. O investimento está relacionado ao projeto de inovação lançado pela companhia no dia 21 de julho.

Qualicorp

A Qualicorp (QUAL3) anunciou a compra de uma carteira com aproximadamente 4,3 mil vidas no segmento coletivo por adesão da Health Administradora de Benefícios, localizada em São Paulo, segundo comunicado ao mercado. O valor da transação não foi anunciado pela empresa.

BRF

A BRF (BRFS3) informou que seu conselho de administração aprovou a contratação de nova linha de crédito rotativo junto ao Banco do Brasil de até 1,5 bilhão de reais, pelo prazo de três anos. Adicionalmente, a companhia realizou a liquidação antecipada de contrato de empréstimo junto ao BB, que venceria entre agosto de 2021 e janeiro de 2022, no montante de 1,57 bilhão de reais com recursos próprios.

