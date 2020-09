Ibovespa sobe e supera 99 mil após de testes de vacina serem retomados

A bolsa brasileira abriu em alta nesta segunda-feira, 14, acompanhando o cenário internacional positivo, com as esperanças renovadas sobre a vacina contra a Covid-19 e melhora da tensão comercial, após acordo entre Byte Dance e Oracle. Às 10h25, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,88% para 99.232 pontos.

Vacina

A AstraZeneca anunciou neste fim de semana que sua vacina desenvolvida junto com a Universidade de Oxford irá retomar a terceira fase testes. Na semana passada, eles foram interrompidos, após um dos voluntários apresentar reação adversa. Autoridade Sanitária do Reino Unido (MHRA na sigla em inglês), porém, autorizou a volta dos testes, alegando relação risco/benefício favorável à companhia britânica.

Tik Tok

A briga diplomática envolvendo a rede social chinesa Tik Tok parece próxima do fim, após a dona do aplicativo, a ByteDance, firmar parceria com a Oracle, que deve tocar as operações nos Estados Unidos. Recentemente, o presidente Donald Trump ameaçou proibir as atividades da empresa no país, caso as operações não fossem entregues a uma empresa americana. Segundo ele, a rede social chinesa representa um risco à privacidade. A expectativa do mercado é de que a operação reduza a tensão comercial entre China e Estados Unidos.

Agenda econômica

Em dia de agenda esvaziada nos Estados Unidos, as atenções do mercado internacional se voltaram para os dados de julho da produção industrial da Zona do Euro, que tiveram alta de 4,4% ante a expectativa de 4% expansão. No Brasil, o IBC-Br, também conhecido como “prévia do PIB”, ficou em 2,4% de alta em julho, abaixo das estimativas de 3,4%. “Esta é a terceira alta seguida desda o fundo da crise, em abril, mas o crescimento já era esperado, dado a expansão de 8% da indústria, 5,2% do comércio varejista e de 2,6% do volume de serviços” avaliam analistas da Exame Research.

Ser

As ações do Grupo Ser Educacional disparam mais de 12%, após a companhia anunciar a compra da Laureate Brasil por 4 bilhões de reais. A aquisição, que entre outros ativos, envolve as universidades FMU e Anhembi Morumbi, reforça a participação da companhia nordestina no Sul e Sudeste. Com a operação, a Ser se torna a quarta maior empresa de ensino superior do país. A Yduqs, que pretende fazer uma proposta superior a da Ser pelos ativos da Laureate, sobe mais de 7%. “A compra é da Laureate Brasil é mais importante para a Ser do que para a Yduqs. Se a Ser fechar o negócio será um turning point, ela vai estar jogando outro jogo”, afirma Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Apesar do possível fortalecimento de uma das duas empresas, as concorrentes Anima e Cogna sobem 6,3% e 2,3%, respectivamente. Segundo Esteter, os valores incluídos na oferta pela Laureate, de forma geral, contribui para a valorização dos ativos do setor. “Os múltiplos da oferta estão um pouco acima do negociado. Há uma reavaliação dos ativos dessas empresas listadas.”

Petróleo em baixa

Mesmo depois de registrar perdas superiores a 10% nas últimas duas semanas, o preço do barril de petróleo volta a ser negociado em queda em meio às incertezas sobre a demanda, derrubando as ações da Petrobras, que cai cerca de 1,9%, entre as maiores quedas do Ibovespa. Além da queda do petróleo, a pressão de senadores para frear o programa de desinvestimento da estatal pesa contra a companhia.