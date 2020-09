Com Covid, bancos e petróleo, Ibovespa cai mais de 2% e volta aos 96 mil

A bolsa brasileira recua nesta segunda-feira, 21, seguindo o cenário externo negativo, com o aumento do número de casos de coronavírus na Europa e notícias sobre transações suspeitas envolvendo bancos globais. Às 12h51, o Ibovespa, principal índice da B3, caía 2,20% para 96.130 pontos. A mínima intradiária, de 95.820 pontos foi a menor pontuação desde 3 de julho.

Covid

Os casos de coronavírus voltaram ao radar do mercado, após o número de infecções diárias voltar aos níveis recordes na França e no Reino Unido e algumas regiões da Europa, como Madri, adotarem medidas de restrição para evitar a proliferação da doença. No Reino Unido, o governo britânico estuda decretar o segundo lockdown, que pode desacelerar a recuperação da economia local.

No mercado europeu, todos os principais índices de ações estão no vermelho. O índice pan-europeu Stoxx 600 recua 2,78% e caminha para a maior queda desde 24 de junho. No continente, os destaques negativos ficam com as bolsas de Frankfurt e de Londres, que caem cerca de 3%.

Esquema bancário

Parte da desvalorização das bolsas europeias se deve à queda das ações de grandes bancos, após apurações do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ na sigla em inglês) revelarem transações suspeitas de 2 trilhões de dólares envolvendo instituições financeiras globais, como HSBC, Deutsche Bank e Standard Chartered.

Bancos

No Brasil, as ações dos grandes bancos carregam parte do pessimismo internacional com o setor e operam no campo negativo, com Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco recuando pouco mais de 1,5% e contribuindo com a queda do Ibovespa.

Petróleo

Entre as ações com grande peso no índice, os papéis da Petrobras caem cerca de 2,7%, acompanhando a desvalorização do petróleo. No exterior, o petróleo brent e WTI recuam e 3,9% e 4,4%, com o aumento do número de casos de Covid no mundo ampliando as dúvidas sobre a demanda. Com menor peso no índice e maior volatilidade, as ações da Petrorio caem 4,7%.

Minério de ferro

Depois de esboçar reação negativa na sexta-feira, o preço do minério de ferro voltou a cair na bolsa de Dalian nesta segunda-feira, pressionando as ações da Vale que recuam 2,9%. Pelas manhã, as ações da CSN chegaram a subir mais de 2,5%, após a aprovação da oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês) da sua área de mineração, mas também cedeu às pressões negativas do pregão e caem 1,71%. “A aprovação do IPO deve destravar um valor de 8 bilhões de reais a 10 bilhões de reais, o é positivo para a CSN. Ela é uma empresa bem alavancada e [a operação] vai ajudar a equalizar as questões financeiras”, comenta Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Turismo

Com preocupações sobre o ressurgimento de casos de coronavírus no mundo, as ações da agência de turismo CVC e das companhias aéreas GOL e Azul figuram entre as maiores quedas do Ibovespa, recuando 4,7%, 7,07% e 7,1%, respectivamente.