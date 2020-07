Ibovespa sobe com possibilidade de remdesivir reduzir morte por Covid-19

A bolsa brasileira sobe nesta sexta-feira, 10, após a farmacêutica Gilead informar que seu medicamento remdesivir reduziu em 62% o risco de mortalidade do coronavírus. Por outro lado, o aumento de casos de coronavírus nos Estados Unidos mantém cautela entre os investidores, após o país voltar a registrar novo recorde de novos casos em 24h.

Às 12h10, o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa, subia 0,50% para 99.658 pontos. Nos Estados Unidos, os índices acionários também ganharam força, com o S&P 500 e o Dow Jones virando para alta. O índice composto de Nasdaq oscila perto da estabilidade, após bater recorde histórico na véspera.

“Os resultados dos testes diminui a chance de o sistema de saúde colapsar. O pessoal também perde o medo sair de casa, o que ajuda a economia a voltar mais rápido”, comentou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research. Nos EUA, o medicamento, ainda em fase experimental, teve seu uso autorizado pelo órgão fiscalizador (FDA, na sigla) para casos graves de Covid-19.

De acordo com o The Wall Street Journal, os novos casos de coronavírus registrados em um único dia superaram 63.000 nos EUA. Por lá, hospitais de estados, como Texas e Califórnia, enfrentam dificuldades para acomodar novos pacientes. Ao todo, o país já tem mais de 3,1 milhões infectados e 133.291 mortos pela doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Os investidores temem que o contínuo avanço do coronavírus nos Estados Unidos prejudique a recuperação econômica, conforme processos de reabertura são adiados em estados mais atingidos pelo vírus.

No cenário interno, os investidores repercutiram o resultado negativo do setor de serviços, que registrou contração de 0,9% em maio, ante a expectativa de expansão de 5,2% em relação ao mês anterior.

Mas, mesmo que o tom positivo se sobreponha ao longo do dia, Marcel Zambello, analista da Necton Investimentos acredita que o Ibovespa não deva ultrapassar a marca dos 100.000 pontos nesta sessão. “Para passar precisaria de um gatilho importante, já que serve como uma barreira psicológica. Os recentes dados de varejo ajudaram nesta semana, mas o setor de serviços ainda está patinando”, comentou.

Na bolsa, as ações de varejistas têm mais um dia de fortes ganhos, tendo como pano de fundos os dados de quarta-feira, que revelaram uma forte recuperação do setor em maio. Entre elas, os destaques ficam com os papéis das companhias de vestuário Hering e da C&A, que avançam pouco mais de 4%.