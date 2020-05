Ibovespa sobe com reaberturas e possível vacina no radar

A bolsa brasileira sobe, nesta terça-feira, 26, em linha com os mercados internacionais, que avançam na expectativa de que uma nova vacina em potencial possa ser eficaz contra o coronavírus. Ao meio-dia, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 1,14% e marcava 86.638 pontos. Com isso, o índice chega a suas máximas desde as perdas de março.

A empresa da vez sobre a qual o mercado deposita suas esperanças é a Novavax, do estado americano de Maryland. Na véspera, a companhia anunciou que deu início aos testes em seres humanos. Caso o experimento seja bem-sucedido, a potencial vacina ainda precisará passar por uma nova bateria de testes. As ações da Novavax, listadas na Nasdaq, disparam mais de 15%.

A busca pela vacina tem sido um dos maiores focos dos investidores, já que poderia evitar uma segunda onda de contaminação, tido como um dos principais fatores de risco.

“A gente está ouvindo falar cada vez mais de oportunidades de vacinas. Isso mostra que a coisa toda está sendo resolvida”, afirmou Álvaro Villa, economista da Messem Investimentos.

Outro fator que anima os investidores são os processos de reabertura nas principais economias do mundo. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York (NYSE) volta, hoje, a realizar o pregão presencial depois de dois meses.

Destaques:

Na bolsa, as ações da Magazine Luiza disparam quase 9%, após a divulgação do balanço do primeiro trimestre. Embora tenha apresentado prejuízo líquido de 8 milhões de reais, a companhia mostrou a força de seu e-commerce. No período, marcado pelo início da quarentena, as vendas online da companhia cresceram 72,6% e representaram mais de 50% das vendas totais.

A empresa também apresentou dados referentes ao mês de abril e maio, quando atingiu resultados ainda mais expressivos no comércio digital. Segundo a Magazine Luiza, o e-commerce cresceu 138% em abril e 203% em maio (até o dia 20), fazendo as vendas totais aumentarem 46% no período.

“A Magazine Luiza está sendo um dos grandes destaques entre os players do mercado durante o período da quarentena. Isso porque a companhia já possuía um sistema digital bastante desenvolvido e integrado com o meio físico”, escreveu, em relatório, Luis Sales, analista de empresa da Guide Investimentos.