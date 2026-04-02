Embraer entrega 44 aeronaves no 1º trimestre, alta anual de 47%

A Embraer abriu 2026 com o melhor primeiro trimestre em volume de entregas dos últimos anos, informou a companhia em aviso ao mercado. Foram 44 aeronaves distribuídas entre os três segmentos da companhia — comercial, executivo e defesa —, ante 30 no mesmo período de 2025. A fabricante atribui o crescimento de 47% ao avanço do seu programa interno de nivelamento de produção.

Na aviação comercial, saíram 10 jatos das linhas de montagem entre janeiro e março, incluindo 3 unidades do E195-E2, o maior modelo que a empresa fabrica atualmente nessa categoria. O número representa alta de 43% sobre o primeiro trimestre de 2025, quando o segmento havia entregue apenas sete aeronaves.

O segmento executivo foi o que mais contribuiu com o crescimento geral: entregou 29 jatos, alta de 26% frente às 23 unidades do primeiro trimestre do ano passado. A Embraer destacou que o desempenho foi puxado por jatos leves e de médio porte, sinal de que a demanda corporativa segue aquecida mesmo em um ambiente macroeconômico mais incerto.

Já em defesa e segurança, foram 5 aeronaves entregues — 1 cargueiro militar KC-390 Millennium e 4 A-29 Super Tucano. No mesmo intervalo de 2025 não houve entregas no segmento.

Para o restante do ano, a empresa mantém o guidance divulgado anteriormente: entre 80 e 85 aeronaves na aviação comercial e entre 160 e 170 na executiva, ambos os intervalos representando crescimento médio de 6% sobre 2025. Os resultados completos do trimestre, incluindo receita e lucro, estão previstos para o dia 8 de maio.