Dólar recua com reaberturas e à espera de discurso de Powell

O dólar se desvaloriza frente ao real, nesta quarta-feira, 10, enquanto os investidores aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que pode trazer pistas sobre a possibilidade de novos estímulos econômicos. Às 9h20, o dólar comercial caía 0,5% e era vendido a 4,864 reais. O dólar turismo, com menor liquidez, subia 0,6%, cotado a 5,13 reais.

Powell irá discursar no período da tarde, logo após ser divulgada a decisão sobre a taxa básica de juros americana. No mercado, as apostas de manutenção da taxa no intervalo entre 0% e a 0,25% ao ano são quase unânimes, já que a possibilidade de juros negativos já foi descartada diversas vezes por membros do Fed.

No cenário interno, os investidores se atentam aos processos de reaberturas das cidades brasileiras. Na capital paulista, centro financeiro do país, os comércios reabrem nesta quarta e os shoppings, na quinta-feira, véspera do dia dos namorados.

“É uma perspectiva de movimentação da economia. Se vai dar certo é outra coisa. Mas ajuda [a fortalecer o real] muito”, afirmou Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Nagem vê o dólar em tendência de queda e acredita que a moeda americana possa perder ainda mais valor em relação ao real. “Mesmo com o feriado amanhã, está com jeito de que [esse movimento] vai durar por mais alguns dias.”

Os investidores também repercutem o relatório da OCDE, que prevê que a economia global terá contração de 6% neste ano. As perspectivas da organização para o Brasil são ainda mais pessimistas, projetando uma queda de 7,4% do PIB. Em caso de uma segunda onda de contaminação a retração do PIB brasileiro será de 9,1%, estima a OCDE.

No Brasil, os processos de reabertura estão ocorrendo em meio ao pico da doença, o que, segundo especialistas da saúde, aumenta a probabilidade de os efeitos da doença serem ainda mais graves no país. Na terça-feira, foram registrados o segundo maior número de novos casos e o terceiro maior de óbitos. Ao todo, são 793.503 casos confirmados e 33.274 mortos pela doença, segundo o Ministério da Saúde.