China cresce, mas bolsa despenca; balanço da Netflix e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

China cresce 3,2% no 2º trimestre, mas bolsa de Xangai despenca 4,5%

O país onde a pandemia do novo coronavírus começou foi o primeiro a anunciar uma retomada do crescimento, mas consumo interno segue decepcionando

Ações que podem se beneficiar com a retomada econômica da China

País deve crescer neste ano, mesmo com a crise imposta pela pandemia do coronavírus

Foi bom ou foi ótimo? Os resultados da Netflix na pandemia

A previsão é que a empresa de streaming, uma das campeãs da pandemia, aumente a receita em mais de 22% e a base de usuários em 7,8 milhões

A batalha dos vetos: Congresso analisa 28 bloqueios de Bolsonaro

Boa parte se refere às medidas de combate à pandemia do novo coronavírus e tem impacto no Orçamento federal

Guedes vê “exagero” em críticas à política ambiental

Em entrevista, Guedes afirmou que o Brasil é o país com a agricultura mais sustentável e tem a maior área verde do planeta

Cinco cidades em São Paulo ainda resistem à covid-19

As últimas “trincheiras” contra o avanço do coronavírus estão em cidades com menos de 5 mil habitantes e sem leitos de UTI

Economia compartilhada é colocada em xeque na pandemia

Temor de contágio provoca o renascimento do antigo status quo: carro próprio e casas grandes

Esta empresa quer emprestar R$ 32 milhões para PMEs

A Minerva Foods, de carnes, criou um fundo emergencial para apoiar seus clientes durante a crise causada pelo novo coronavírus

Justiça da UE anula acordo com EUA sobre transferência de dados pessoais

A decisão deixa as transferências de dados da UE para os EUA pelo Facebook e outras empresas americanas em um limbo legal

Caixa inicia pagamento do PIS 2020/2021 nesta quinta-feira

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019

Política e mundo

Governador do Sergipe é diagnosticado com coronavírus

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está assintomático e continua trabalhando de casa em isolamento

França obrigará uso de máscara em locais públicos fechados

Autoridades francesas defendem que o uso de máscara é uma medida de prevenção e proteção eficaz contra o coronavírus

Estátua de ativista negra do “Black Lives Matter” é removida de Bristol

Sem permissão, a escultura havia sido instalada sobre o pedestal em que ficava a estátua de um comerciante de escravos do século XVII

Índia se aproxima de 1 milhão de casos de covid-19 e amplia confinamento

Várias regiões retomaram o confinamento após o rápido avanço da covid-19 no país. Até o momento, a Índia registra quase 25 mil mortes por coronavírus

Enquanto você desligou…

Universidade nos EUA oferece bolsas de 84 mil dólares para artistas

Música, artes visuais, literatura ou cinema: Princeton tem dois programas de bolsas para artistas desenvolverem seus trabalhos

“O Brasil condena o sucesso”, diz Cris Junqueira, do Nubank

A executiva falou sobre criatividade na crise e empreendedorismo em live da EXAME Academy

Como a covid-19 está avançando no Brasil em 8 gráficos

Análise da EXAME mostra que quase a metade dos estados registram forte alta nas mortes e SP ensaia platô enquanto transmissão acelera no Sul e Centro-Oeste

Agenda

Na Zona do Euro, ocorre a decisão sobre a taxa de juros do bloco europeu e a divulgação da política monetária definida pelo Banco Central Europeu (BCE).

Nos EUA, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Ainda nos Estados Unidos, também serão divulgados os números de vendas no varejo de junho.

Live

18h – A nova realidade de juros e inflação baixa no Brasil

Gustavo Franco, economista e CSO da Rio Bravo, debate com Arthur Mota e Juliana Machado, da Exame Research

Frase do dia

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora” – Provérbio chinês.