Caixa inicia pagamento do PIS 2020/2021 nesta quinta-feira

A Caixa inicia nesta quinta-feira, 16, o pagamento do abono salarial 2020/2021 para os trabalhadores que não são correntistas do banco. Para os clientes da Caixa, o abono salarial foi pago no dia 30 de junho.

Neste ano, a Caixa disponibilizará cerca de 16 bilhões de reais para mais de 20,5 milhões de beneficiários até o final do calendário do exercício 2020/2021.

O pagamento será escalonado conforme o mês de nascimento do trabalhador. Os primeiros a receber são os nascidos no mês de julho. Veja o calendário abaixo:

Nascidos em julho: 16 de julho de 2020

Nascidos em agosto: 18 de agosto de 2020

Nascidos em setembro: 15 de setembro de 2020

Nascidos em outubro: 14 de outubro de 2020

Nascidos em novembro: 17 de novembro de 2020

Nascidos em dezembro: 15 de dezembro de 2020

Nascidos em janeiro: 19 de janeiro de 2021

Nascidos em fevereiro: 11 de fevereiro de 2021

Nascidos em março: 11 de fevereiro de 2021

Nascidos em maio: 17 de março de 2021

Nascidos em junho: 17 de março de 2021

O valor do Abono Salarial varia de 88 reais a 1.045 reais, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2019. O trabalhador pode consultar o valor do benefício no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da CAIXA ou pelo telefone: 0800 726 0207. O Abono Salarial ficará disponível para saque até 30 de junho de 2021.

Quem tem direito ao Abono Salarial 2020/2021

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Abono de 2019/2020

Os trabalhadores que não sacaram o abono do ano passado até o dia 29 de maio deste terão uma nova oportunidade. A Caixa liberou novamente o saque do abono salarial referente àquele exercício. O calendário de pagamento é o mesmo citado acima.