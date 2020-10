C&A dispara com possível venda de operações no Brasil; Ibovespa sobe

A bolsa brasileira abriu em alta nesta segunda-feira, 19, acompanhando o otimismo dos mercados internacionais com a possibilidade de o pacote de estímulo americano sair antes das eleições. No radar dos investidores também estão dados econômicos da China, pronunciamentos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e, internamente, a situação fiscal do governo. Às 11h03, o Ibovespa subia 1,46% para 99.743 pontos. Na bolsa, as ações da C&A se destacam entre as maiores altas, com a possibilidade de a companhia ter suas operações vendidas no Brasil.

Estímulos

As esperanças de um acordo sobre o pacote de estímulos foram renovadas após a presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, afirmar que terá até a noite de terça-feira, 20, para chegar a uma solução sobre o tema em conversas com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

“As falas passaram uma expectativa positivo sobre o acordo. Apesar de ainda haver divergências [entre democratas e republicanos], a possibilidade de o acordo sair deu uma animada nas bolsas e no ouro, que tende a se valorizar quando há uma injeção grande de capital, já que desvaloriza a moeda”, afirma Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

China

Os dados econômicos da China voltaram a surpreender positivamente o mercado financeiro, reforçando a percepção de uma recuperação forte do país asiático. Ainda que o PIB do terceiro trimestre tenha crescido menos que o esperado (alta anual de 4,9% ante expectativa de 5,2%), os dados de setembro vieram fortes. A produção industrial, que tem sido um dos principais pilares da recuperação chinesa, teve alta de 6,9% na comparação anual contra o crescimento de 5,8% esperado. As vendas do varejo chinês também vieram acima das estimativas, com crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado, confirmando o segundo mês seguido de alta anual do indicador. Nos primeiros meses da pandemia, o varejo vinha sendo o calcanhar de Aquiles da economia chinesa, que optou por estímulos por meio de projetos de infraestrutura.

“Por mais que o PIB tenha ficado abaixo do esperado, não dá pra ver [os números] como negativos. A China é o único país que segue crescendo. Além disso, os dados de produção industrial e de vendas do varejo superaram as estimativas”, comenta Laatus.

C&A

As ações da varejista de moda C&A disparam 9,61%, tendo no radar a notícia do Valor que afirma que o controlador da companhia estuda vender as operações no Brasil. “Considerando que já venderam as operações da companhia no México e na China, a notícia deixa clara a intenção da família Brenninkmeijer de permanecer focada na Europa. Eventuais notícias sobre interessados na compra podem mexer com as ações da C%A, já que um novo controlador pode promover mudanças na estratégia da empresa no Brasil”, avaliam analistas da Exame Resarch.

No IBovespa, ações de outras varejistas de moda figuram entre as maiores altas, com Hering subindo mias de 3,5% e Renner, mais de 2,5%. “Todas podem ser candidatas a compra das operações. Quando sai uma notícia dessas, outras ações de outras empresas vão atrás. A expectativa é que com uma possível venda da C&A a parte operacional da empresa melhore”, afirma Adilson Bonvino, sócio da União Investimentos.

BR Malls

Outra ação que apresenta forte valorização no Ibovespa é a da BR Mall. Os papéis da administradora de shopping centers avançam 5,88%, após a companhia confirmar que avalia uma fusão com a Ancar. “A companhia possui como estratégia a constante avaliação de oportunidades no setor de shopping centers. Neste sentido, a brMalls e Ancar realizaram estudos preliminares sobre a pertinência da combinação parcial de seus portfólios”, afirmou em comunicado ao mercado. A informação havia sido adiantada em coluna de Lauro Jardim no O Globo.

Aéreas

Entre as maiores valorizações do Ibovespa também estão as ações das companhias aéreas GOL e Azul, que têm respectivas altas de 4,99% e 5,29%. Correlacionadas com as áreas, as açõesd da agência de turismo CVC sobem 4,04%. “Há a expectativa de retomada das viagens e aumento de pacotes de turismo. O mercado já está se posicionando em, cima dessa possibilidade”, afirma Bonvino.

Vencimento de opções

Além do noticiário corporativo agitado, parte da volatilidade deste pregão se deve ao vencimento de opções. “Nesses dias, tem toda a intenção de quem está posicionado em opções de levar as cotações para seus lados. Há uma espécie de manipulação dos preços por grandes players. Depois que encerra o vencimento e o pessoal já fez o que tinha que fazer, eles acabam se desfazendo das posições”, explica Laatus.