Lucro líquido do BTG avança para R$ 977 milhões no segundo trimestre

O banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) divulgou nesta terça-feira, 11, aumento de 0,5% do lucro líquido no segundo trimestre ante o mesmo período do ano passado, para 977 milhões de reais. Já o lucro líquido ajustado alcançou 987 milhões de reais, fazendo com que o lucro líquido ajustado por unit fosse de 1,09 real – abaixo da cifra de 1,18 real obtida no segundo trimestre de 2019.

A receita total do banco e de suas subsidiárias alcançou 2,48 bilhões de reais, ficando acima do total de abril a junho do ano passado (de 2,18 bilhões de reais) e do primeiro trimestre deste ano (de 1,51 bilhão de reais). O resultado foi puxado pela área de Investment Banking que registrou uma alta de 17,6% da receita em relação ao trimestre anterior, pelo portfólio de Corporate Lending que atingiu 57,2 bilhões de reais – um crescimento de 19,9% concentrado em contrapartes de alta qualidade, com níveis adequados de provisões e spreads mais atrativos, gerando um aumento de receita de 13,5% –, além da área de Sales & Trading, que mais do que dobrou sua receita em relação ao trimestre anterior, e de Wealth Management que teve aumento de 16,9%, com fortes captações em todos os segmentos, especialmente na plataforma de varejo digital. Já a área de Asset Management teve queda na receita em relação ao trimestre anterior.

Por sua vez, o retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) foi de 17,5% no trimestre encerrado 30 em junho de 2020 ante 20,6% no mesmo período do ano passado.

Os ativos totais do BTG Pactual somaram 230,4 bilhões de reais, um acréscimo de 15% em comparação ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020. Já o índice de Basileia foi de 19,6% – maior percentual em um ano.