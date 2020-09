Ações da Petz disparam mais de 10% em estreia na B3

As ações da rede de petshops Petz chegaram a subir xx% na manhã desta sexta-feira, 11, em sua estreia na B3. Com as ações precificadas a 13,75 reais, sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) levantou 3,030 bilhões de reais, mas só 11,11% foi para o caixa da empresa.

No mercado, há grande expectativa de que a Petz de consolidação da empresa no cenário nacional, tendo em vista a fragmentação do segmento, com uma série de empresas pequenas. A concentração das compras de produtos para pets em lojas especializadas também joga a favor da companhia.

Segundo dados do Euromonitor apresentado em prospecto, os pet shops e clínicas veterinárias concentram 51% das vendas de produtos pets no Brasil, enquanto em outros países, como Alemanha esse percentual é de 14%, nos EUA, de 9%.

A companhia possui 110 lojas, que estão concentradas no sudeste do país, sendo 69 somente no estado de São Paulo. Com o dinheiro arrecadado na oferta, a Petz pretende crescer por meio de novas lojas e expansão do segmento digital.

A resiliência do setor mesmo em períodos de crise também chama atenção dos investidores. Mesmo durante a pandemia, a Petz segui crescendo. No primeiro semestre do ano, a companhia teve lucro líquido de 22,1 milhões de reais ante 3,1 milhões de reais no mesmo período do ano passado. Já a receita operacional foi de 617,3 milhões de reais, 36% superior na comparação anual.