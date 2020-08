Fundada no estado americano da Califórnia pelos colegas de universidade Brian Bakerman e Spencer Burleigh, a Rent The Backyard constrói casas para locação em quintais, transformando esses espaços em uma opção de moradia para inquilinos – e de renda extra para proprietários. “Existimos para ajudar as pessoas a usarem melhor suas propriedades, tornando a vida mais acessível e os quintais em todos os lugares mais bonitos”, diz a empresa.

Por valores a partir de 170.000 dólareas, a startup se propõe a cuidar de todos os trâmites – da papelada e do financiamento à construção da moradia. A lógica é a seguinte: com o aluguel recebido (segundo a empresa, algo em torno de 2.251 dólares por mês), o dono do imóvel pagaria com tranquilidade as parcelas do empréstimo (em média, 565 dólares). Quitado o imóvel, ele garantiria então uma renda fixa de 16.000 dólares por ano.

O período da medição do terreno à construção da casa varia de três a cinco meses. Para construir os imóveis de 42 metros quadrados em tão pouco tempo, a Rent The Backyard conta com a ajuda de outra startup que, assim como ela, é apoiada pela aceleradora Y Combinator: a Node. Especializada em habitações modulares e sustentáveis, a empresa oferece seis opções de design para as construções, todas elas com a possibilidade de customizar itens como janelas, telhados e revestimentos. Os imóveis seguem um padrão: são movidos à energia solar e têm quarto, cozinha, sala de estar e banheiro para que o inquilino possa viver de forma totalmente independente.

Com a Rent The Backyard, os jovens Bakerman e Burleigh esperam conseguir não só resolver um problema de escassez de moradia, como é comum em algumas regiões da Califórnia, como garantir que pessoas aproveitem espaços ociosos para obter uma renda extra ou até mesmo manter parentes idosos por perto com mais privacidade. Ah, existem ainda aqueles que, segundo a startup, acabam alugando a própria casa e se mudando para o novo lar no quintal.