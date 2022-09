Vitacon: depois do menor compacto, empresa lança o apê que muda conforme a vida

A incorporadora Vitacon conhecida por ter lançado o menor apartamento do país, com 10 metros quadrados, apresenta agora seu primeiro empreendimento com plantas flexíveis, que acompanham as diversas fases de vida do proprietário ou diferentes demandas de locação, no caso do investidor.

O conceito, batizado de 'pixel life', funciona da seguinte maneira: quem compra dois módulos de um quarto pode mantê-los independentes ou integrá-los, de forma a transformá-los em um único apartamento com dois quatros. Já quem adquire três módulos de 1 quarto pode uni-los de forma a obter uma unidade com três quartos. Com o passar do tempo, quem uniu os módulos pode optar por separá-los novamente, conforme a necessidade.

Dessa forma, um casal que vai ter um filho pode passar a viver unindo os dois módulos. Já uma família que compra um apartamento de 3 quartos, composto por três módulos, pode optar por tornar um deles independente quando os filhos saírem de casa, e alugá-lo.

Já é possível verificar que o conceito foi abraçado pelo público, majoritariamente investidores. O primeiro lançamento com a proposta, o ON Pixel Life no bairro Vila Mariana, zona sul de São Paulo, foi lançado há uma semana, e já vendeu 50% de suas unidades, conta o CEO da construtora, Ariel Frankel.

"Além de unidades distintas, muitos compraram duas unidades ou mais, e entenderam o propósito do conceito. A localização, um bairro muito forte para locação, e empreendimento a 200 metros do Metrô, também colaborou para as vendas".

Características do primeiro empreendimento

O prédio tem 245 apartamentos de 22 metros quadrados, 55 metros quadrados a 65 metros quadrados, com um, dois e três dormitórios, respectivamente (o apartamento com 3 quartos é mais compacto do que a média da tipologia).

O preço das unidades são R$ 440 mil (1 quarto), R$ 650 mil (2 quartos) e R$ 1 milhão (3 quartos). As unidades já são vendidas decoradas e equipadas.

Na hora de reconfigurar os módulos, a Vitacon oferecerá o serviço de reforma. Como os módulos são pré-configurados para serem integrados, a parte elétrica e hidráulica é facilmente resolvida na nova configuração.

O próximo empreendimentos da construtora com o conceito pixel life está em fase final de aprovação e deve ser construído na Bela Vista, próximo à Avenida Paulista, em um terreno de 4 mil metros quadrados entre fim do ano e início do ano. Outro empreendimento será erguido próximo ao Brooklin, na zona sul da cidade.