Vida Imobiliária: Quem casa quer casa – e agora mais do que nunca

Durante décadas, o ditado “quem casa quer casa” funcionou quase como um reflexo automático da vida adulta no Brasil: casar-se e, então, sair da casa dos pais ao comprar um imóvel. Essa sequência parecia natural, quase inevitável. Mas o país mudou — e, com ele, mudaram as motivações. Curiosamente, o resultado permaneceu: o desejo pela casa própria sobreviveu, porém ganhou novos e mais sofisticados fundamentos.

Esse modelo de formação familiar está mudando. Ao contrário do que se poderia esperar, a transformação não está enfraquecendo o mercado imobiliário — está deixando mais claro o que de fato sustenta a demanda por moradia. Hoje, comprar um imóvel deixou de ser apenas um símbolo cultural de estabilidade, sobretudo emocional. Tornou-se uma decisão econômica, estratégica e, cada vez mais, racional. E o casamento, ainda que em novos formatos, segue sendo um dos momentos mais potentes para essa decisão acontecer.

Dados recentes mostram uma inflexão importante no comportamento social. Segundo o IBGE, em 1974 o país registrava cerca de 819 mil casamentos por ano. Esse número cresceu ao longo das décadas, atingindo um pico de aproximadamente 1,14 milhão em 2015, acompanhando o aumento populacional. No entanto, em 2024, o número de casamentos formais no Brasil caiu para cerca de 949 mil — uma redução de aproximadamente 14% em relação ao período pré-pandemia. No mesmo intervalo, a taxa de nupcialidade recuou de cerca de 7,1 para 5,6 casamentos por mil habitantes. Ao mesmo tempo, o Censo 2022 indica que as uniões consensuais (38,9%) já superam os casamentos formais (37,9%).

Em resumo: os brasileiros podem estar se casando menos no papel, mas continuam formando lares.

É justamente aí que o velho ditado ganha nova interpretação. Se antes o casamento funcionava como o principal gatilho para a compra de um imóvel, hoje ele já não ocupa esse papel central. Levantamentos da Brain Inteligência Estratégica mostram que apenas cerca de 5% dos brasileiros afirmam comprar um imóvel diretamente por causa do casamento. Os principais motivos são outros: parar de pagar aluguel (32%), buscar um imóvel maior (15%) ou sair da casa dos pais (13%).

Ainda assim — e aqui está o paradoxo — a intenção de compra de imóveis não caiu. Pelo contrário, cresceu. Segundo a Brain Inteligência Estratégica, cerca de 49% dos brasileiros pretendem adquirir um imóvel em 2026, acima do nível pré-pandemia (43%). Apenas nos últimos três meses, mais de 400 mil novas famílias (ou indivíduos) passaram a buscar moradia no país.

Ou seja: o vínculo entre casamento formal e compra de um imóvel enfraqueceu, mas a demanda por habitação segue forte.

A explicação está na mudança do eixo que orienta essa decisão. O que antes era um marco social tornou-se uma escolha cada vez mais econômica e estrutural. Mesmo com a perda de relevância simbólica do casamento, a lógica financeira por trás da formação de um lar permanece — e continua poderosa. Pesquisa do National Bureau of Economic Research indica que casais têm probabilidade significativamente maior de adquirir imóveis, podendo chegar ao dobro em alguns recortes sociais. Dados do Federal Reserve mostram que domicílios com dupla renda podem ter capacidade de financiamento até 60% superior, além de apresentarem menor risco de inadimplência.

O imóvel, nesse contexto, não é apenas um ativo. É um mecanismo forçado de poupança e, principalmente, um dos principais vetores de acumulação patrimonial ao longo do tempo. Essa lógica se fortalece ainda mais quando duas pessoas decidem compartilhar a vida.

Mas esse não é mais o único caminho. Solteiros, casais em união informal e diferentes configurações familiares passaram a ocupar esse espaço, impulsionados por fatores como autonomia, planejamento financeiro e busca por estabilidade.

É nesse ponto que o imóvel deixa de ser apenas uma etapa da vida e passa a assumir um papel central na construção de estabilidade e patrimônio.

De acordo com a OCDE, o imóvel residencial representa entre 50% e 70% do patrimônio das famílias em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, cerca de 65% das famílias possuem imóvel próprio, segundo o Federal Reserve. A diferença de acúmulo patrimonial entre proprietários e inquilinos é expressiva. Estudo do Joint Center for Housing Studies da Harvard University mostra que a diferença de riqueza mediana entre esses grupos chega a aproximadamente US$ 390 mil, podendo ultrapassar US$ 1,37 milhão na média. Ao longo de 30 anos, o crescimento patrimonial dos proprietários supera em muito o dos inquilinos.

Mas reduzir a moradia à matemática financeira seria incompleto — seu impacto não é apenas econômico.

Um estudo publicado no Journal of Environmental Psychology aponta que indivíduos com maior controle sobre seu ambiente residencial apresentam níveis até 20% mais altos de satisfação com a vida. Já pesquisas da University of Warwick indicam que a estabilidade habitacional está associada a maior felicidade, menor ansiedade financeira e maior capacidade de planejamento de longo prazo — efeitos que se intensificam entre casais. Nesse contexto, o imóvel deixa de ser apenas uma resposta a um momento de vida e passa a ser um instrumento central de construção de futuro.

A casa própria funciona como uma âncora. Ela organiza decisões, cria rotina e estabelece um ponto de partida para projetos maiores, como filhos, carreira e investimentos. Não por acaso, a compra do imóvel costuma ser uma das primeiras grandes decisões após o início da vida a dois. Leticia e eu, que já morávamos juntos em imóvel próprio (dela!), quando resolvemos nos casar “oficialmente”, decidimos quase ao mesmo tempo comprar um imóvel maior.

A pandemia apenas acelerou esse movimento. Ao transformar a casa em espaço de trabalho, convivência e lazer, elevou o valor percebido da moradia, consolidando o imóvel como infraestrutura central da vida moderna.

Do lado da oferta, o mercado respondeu. Apenas na cidade de São Paulo, foram lançadas cerca de 165 mil unidades em 2025, um recorde histórico que reflete a confiança na demanda estrutural.

O que estamos vendo, portanto, não é uma crise do modelo tradicional, mas uma evolução. A formação de lares se desacoplou do casamento formal, e a decisão de compra passou a refletir uma lógica mais ampla, conectada à realidade econômica e às aspirações individuais.

No fim, o velho ditado permanece, ainda que com uma nova leitura.

“Quem casa quer casa” não é apenas uma herança cultural. É uma decisão baseada em lógica econômica e no comportamento humano. O casamento pode ter mudado de forma — mais tardio, menos formal, mais flexível —, mas o momento de construir uma vida a dois continua existindo. E, com ele, surge a necessidade de um espaço próprio.

Porque, quando duas vidas se unem, surge algo maior do que a soma das partes: surge a necessidade de construir. E, no Brasil, como no resto do mundo, essa construção ainda começa com um endereço — e, de preferência, com escritura.