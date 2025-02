Síndico profissional: como funciona essa forma de gestão e qual é seu benefício para o condomínio

A figura do síndico profissional está cada vez mais presente nos condomínios brasileiros. Ao contrário do síndico tradicional, que geralmente é um morador eleito pelos condôminos, o síndico profissional é um especialista contratado para administrar o condomínio de forma técnica e imparcial. Essa forma de gestão tem se mostrado eficiente para condomínios de diferentes portes, especialmente aqueles que enfrentam desafios administrativos e financeiros mais complexos. De acordo com o Censo SíndicoNet, o percentual de condomínios que optam por essa forma de gestão triplicou em oito anos, passando de 6% em 2013 para 18% em 2021.

Como funciona a gestão de um síndico profissional?

O síndico profissional é uma pessoa jurídica ou física com experiência em administração de condomínios, devendo ser escolhido por meio de uma assembleia, conforme prevê o Artigo 1.347 do Código Civil. Ele é o responsável por todas as atividades operacionais e financeiras, que incluem a cobrança de taxas, gestão de funcionários, manutenção preventiva e corretiva, além do cumprimento de normas e regulamentações legais. Ao ser contratado, o síndico profissional assume as funções do síndico tradicional, mas com um foco maior em eficiência, profissionalismo e transparência.

Entre suas principais responsabilidades, destacam-se:

Administração financeira: controle do fluxo de caixa, pagamento de contas e cobrança de inadimplentes.

Gestão de pessoal: contratação e supervisão de funcionários, como porteiros, zeladores e faxineiros.

Manutenção e conservação: cuidados com as áreas comuns do condomínio, como elevadores, jardins e sistemas de segurança.

Assembleias e decisões: organização de reuniões com os condôminos e tomada de decisões sobre a gestão do condomínio.

Benefícios para o condomínio

A contratação de um síndico profissional oferece diversos benefícios, tornando-se uma escolha cada vez mais comum para brasileiros. Além de otimizar a gestão, esse modelo de administração contribui com:

Gestão mais eficiente: o conhecimento técnico e a experiência do síndico profissional ajudam a otimizar processos, gerando economia e promovendo a melhor utilização dos recursos. Imparcialidade: como não é morador, o síndico profissional atua de forma imparcial, o que ajuda a evitar conflitos de interesse e facilita a tomada de decisões em benefício de todos. Cumprimento das normas: o síndico profissional está atualizado sobre as legislações vigentes e garante que o condomínio esteja em conformidade com as leis, evitando problemas legais. Transparência: a gestão profissional é mais transparente, com relatórios financeiros claros e detalhados, além de um acompanhamento rigoroso dos gastos. Redução de conflitos: com uma administração mais técnica e neutra, a probabilidade de conflitos entre os moradores diminui, uma vez que as decisões são tomadas com base em critérios objetivos.

A crescente preferência por síndicos profissionais é um reflexo do aumento da complexidade da gestão condominial, que exige um especialista para lidar com questões financeiras, operacionais e legais. Os dados do Censo SíndicoNet também indicam que os síndicos profissionais têm maior presença em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia, refletindo a disseminação dessa modalidade no Brasil.