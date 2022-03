Santander leiloa 122 imóveis com até 68% de desconto

O Santander realizará no dia 26 de março, às 14h, um leilão com 122 propriedades. Entre elas estão casas, apartamentos e terrenos com descontos de até 68%.

É o caso de um lote com 5,6 mil metros quadrados, no valor inicial de R$ 274,3 mil, localizado em Camaçari (BA).

O desconto médio dos imóveis do feirão é de 49%. Já o imóvel mais barato ofertado é uma residência com 150 metros quadrados em Santa Cruz do Capibaribe (PE). O valor máximo dos imóveis chega a R$ 2 milhões, caso de uma casa com 560 metros quadrados de área total, em Barueri (SP).

Os imóveis estão localizados em 12 estados: Bahia (quatro), Ceará (quatro), Goiás (três), Mato Grosso (quatro), Minas Gerais (18), Paraná (oito), Paraíba (seis), Pernambuco (dez), Rio de Janeiro (24), Rio Grande do Sul (13), Sergipe (um) e São Paulo (27).

Os arremates devem ser realizados na modalidade online pela loja da Sold Leilões, no Superbid Marketplace.

Exemplos

A Região Sudeste concentra a maior parte dos lotes, com 69 opções disponíveis. No Rio de Janeiro está à venda uma casa com 360 m² a partir de R$ 274,8 mil (60% abaixo da avaliação). Já em São Paulo, estado com maior número de lotes disponíveis, um apartamento com 51 m² de área total recebe lances a partir de R$ 135,9 mil (46% abaixo do valor de avaliação).

Em Porto Alegre, uma casa com área total de 335 m² pode ser arrematada a partir de R$ 418,9 mil (45% abaixo do valor de avaliação). Já em Rio Grande (RS), a partir de R$ 95,5 mil (50% abaixo do valor de avaliação) é possível arrematar uma casa com 300 m².

No município de Sousa (PB), uma casa com 169 m² de área total tem valor inicial de R$ 39,4 mil (62% menor que a avaliação). Em Juazeiro (BA), a partir de R$ 128,6 mil (49% abaixo do valor de avaliação) o arrematante pode comprar uma casa de 246 m².

Condições

Todos os imóveis possuem condomínio e IPTU quitados até a data do leilão.

O banco oferece facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel: para os residenciais, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses; já os lotes e terrenos devem ser adquiridos à vista.

A Sold oferece, no caso de propriedades localizadas nas capitais, apoio jurídico para desocupação dos imóveis.

Mais informações e acesso ao edital do leilão estão disponíveis nos sites da Sold e do Santander.

As opções desocupadas podem ser visitadas mediante agendamento por e-mail.

O leilão será realizado na modalidade condicional, quando todos os lances ficam sujeitos à aprovação do Santander.

