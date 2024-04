Santa Cecília: Saiba como é morar no bairro da padroeira dos músicos em SP

O Santa Cecília é um dos bairros mais queridos do centro de São Paulo. Charmosa por sua arquitetura histórica, a região tem fácil acesso ao transporte público e às principais vias da cidade.

O bairro também está próximo a parques e conta com opções gastronômicas e culturais para moradores de diferentes gerações.

Onde fica Santa Cecília?

Santa Cecília está localizado no centro de São Paulo, a poucos metros do Elevado Costa, popularmente chamado de Minhocão, e ao lado dos bairros Higienópolis e Bela Vista. O bairro também fica próximo à Avenida Paulista, à Rua da Consolação e à Avenida Pacaembu.

Qual é a história de Santa Cecília?

A história de Santa Cecília remonta a 1860, quando moradores pediram à prefeitura para construir um templo à Santa Cecília, padroeira dos músicos.

Com a inauguração da igreja em março de 1861, a região passou a crescer e receber famílias. Um dos loteamentos foi arrematado por Francisco Aguiar de Barro, filho do Marquês de Itu, casado com Maria Angélica de Sousa Queirós de Barros. Por causa dela, uma das avenidas mais importantes do bairro é chamada Avenida Angélica.

Conforme a Prefeitura de São Paulo, a construção da Santa Casa de Misericórdia há 460 anos foi um marco na região. Hoje, ela é um dos mais importantes hospitais de São Paulo, além de funcionar como faculdade de medicina. Em 1884, o Hospital Central na Santa Cecília foi inaugurado e desde essa data, é a sede da entidade.

Quanto custa morar em Santa Cecília?

Santa Cecília é considerado um bairro com custo de vida acessível na capital, quando consideramos valores de aluguel e de compra de um imóvel.

O valor médio de um imóvel para aluguel no bairro é de R$ 3.000, segundo o Quinto Andar, mas é possível encontrar desde kitnets a partir de R$ 1.500 a apartamentos de quatro quartos por até R$ 26 mil (valores incluem condomínio).

Os preços dos imóveis variam bastante. A média é de R$ 659 mil, mas o intervalo vai de R$ 155 mil a R$ 5,5 milhões, aponta o Quinto Andar.

Como é a segurança em Santa Cecília?

Por estar localizado no centro de São Paulo, o comércio local investe em segurança e a Prefeitura de São Paulo afirma ter reforçado o monitoramento e o policiamento na região.

O que fazer em Santa Cecília?

Boêmio, o bairro é repleto de bares, restaurantes e docerias de diferentes estilos, desde italianas a peruanas e portuguesas. Destaque para as galerias e os espaços gastronômicos e culturais do Espaço Itália e do Copan, edifícios conhecidos em todo país.

A região também está próxima ao Sesc Consolação, à Pinacoteca e tem fácil acesso ao Parque da Água Branca, na Barra Funda.

Como é o transporte em Santa Cecília?

Santa Cecília tem acesso para a Rua da Consolação e para as Avenidas Angélica, São João e Pacaembu. Também está a poucos metros do Elevado Costa, popularmente chamado de Minhocão.

O bairro conta com duas estações de metrô na Linha 3 - Vermelha: Marechal Deodoro e Santa Cecília.

A região também possui uma grande oferta de corredores, faixas exclusivas, linhas de ônibus e ciclofaixas para bicicletas.