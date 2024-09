5 ações de empresas brasileiras listadas no exterior

O mercado de capitais americano atrai diversas empresas brasileiras em busca de maior liquidez e oportunidades de financiamento. Listar ações no exterior coloca essas empresas no radar de investidores internacionais, permitindo que diversifiquem suas carteiras com ativos de alto potencial de crescimento.

A Bolsa de Nova York (NYSE) e a Nasdaq são os maiores mercados de ações do mundo. A NYSE, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 28 trilhões, abriga cerca de 3 mil empresas.

Já a Nasdaq, conhecida por sua inovação, tem aproximadamente 3.400 empresas, principalmente do setor de tecnologia, com valor de mercado de US$ 25 trilhões, segundo a Statista, plataforma global de dados.

Vantagens para investidores brasileiros

Head de conteúdo e diretora de Research da Nomad, Paula Zogbi destaca algumas vantagens de investir no exterior. “A exposição a ativos brasileiros listados fora do país é uma maneira de proteção cambial,” afirma.

Outra vantagem está no recebimento de lucros e dividendos em dólar – uma moeda mais estável em comparação ao real –, e o fato de as plataformas americanas terem tornado o acesso a esse mercado tão simples quanto operar na B3.

Com liquidez superior, as bolsas americanas oferecem ainda melhores condições de negociação, atraindo investidores que buscam diversificação e maior agilidade nas operações.

Dupla listagem ou listagem exclusiva nos EUA

Algumas empresas brasileiras optam por abrir capital diretamente nos EUA, enquanto outras realizam uma dupla listagem: mantêm ações no Brasil, e American Depositary Receipts (ADRs) nos Estados Unidos.

A seguir, listamos cinco empresas brasileiras listadas em bolsas americanas:

Nubank (NU)

Conhecido por sua inovação no setor bancário digital, o Nubank escolheu a NYSE para sua listagem direta. A fintech, centrada na experiência do usuário, não só cresceu rapidamente no Brasil como também chamou atenção dos investidores internacionais.

Stone (STNE)

A Stone, empresa de tecnologia financeira, está listada na Nasdaq. Com uma plataforma de serviços de pagamento, ela estreou na bolsa de valores norte-americana em 2018.

Vale (VALE)

A gigante da mineração Vale possui uma dupla listagem, negociando tanto na B3 quanto na NYSE via ADRs. Isso possibilita à empresa captar capital internacional enquanto expande suas operações globalmente.

Petrobras (PBR)

A Petrobras, uma das maiores empresas de energia do mundo, usa a dupla listagem para ampliar seu alcance e financiar seus projetos. Sua presença na NYSE facilita o acesso a investidores institucionais interessados no setor energético emergente.

Itaú Unibanco (ITUB)

Um dos maiores bancos do Brasil e do mundo, o Itaú Unibanco também está presente na NYSE por meio de ADRs desde 2002.