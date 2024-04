Por que a redução de preços dos imóveis anunciados e dos vendidos é uma boa notícia para o mercado

Os imóveis anunciados para venda na cidade de São Paulo registraram uma redução mais intensa da diferença entre os preços anunciados e transacionados. Um indicador positivo para quem deseja comprar ou vender um imóvel, já que esta redução indica que vendedores e compradores estão chegando em um acordo de negociação mais rápido. É o que mostra a edição de abril do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR). Elaborado mensalmente, o índice avalia a diferença média de preço pedido pelos proprietários e os valores efetivamente vendidos.

O estudo mostrou uma redução de 0,52 ponto percentual (p.p.) na diferença em relação ao levantamento do mês anterior, alcançando um IPR médio de 18,62%. Trata-se da segunda queda consecutiva no índice. Em março,a redução havia sido de 0,27 pp.

Ao analisar os bairros da capital, Santo Amaro, Bom Retiro e Morumbi têm os anúncios mais distantes dos preços reais, de 36,08%, 30,40% e 29,44%.

Já os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Jardim Europa (4,92%), Vila Madalena(9,17%) e Jardim Paulista (9,67%). Veja lista completa abaixo:

Bairro Diferença entre o preço anunciado e o valor do contrato (em %) Santo Amaro 36,08% Bom Retiro 30,40% Morumbi 29,44% Água Rasa 28,17% São Lucas 27,84% Mooca 27,33% Sacomã 27,21% Vila Nova Conceição 27,19% Jardim Paulistano 25,09% Liberdade 22,95% Barra Funda 22,89% Vila Andrade 22,46% Jardim América 22,31% Higienópolis 21,46% Campos Elísios 21,12% Saúde 19,90% Alto de Pinheiros 19,83% Tucuruvi 19,77% Vila Mariana 19,19% Alto da Lapa 19,17% Cambuci 18,70% Bela Vista 18,11% Tremembé 17,96% Lapa 17,57% Vila Clementino 17,45% Itaim Bibi 17,42% Paraíso 16,98% Perdizes 16,31% Brooklin 16,14% República 16,13% Aclimação 16,10% Sapopemba 16,08% Vila Prudente 16,01% Chácara Klabin 15,99% Campo Belo 15,98% Vila Leopoldina 15,89% Moema Índios 15,63% Pinheiros 15,39% Sumaré 14,89% Vila Medeiros 14,49% Moema Pássaros 14,11% Bosque da Saúde 13,99% Vila Romana 12,97% Santa Cecília 12,87% Ipiranga 12,70% Jaçanã 11,23% Vila Olímpia 10,42% Jardim Paulista 9,67% Vila Madalena 9,17% Jardim Europa 4,92%

Preço do metro quadrado

O levantamento também aponta o preço do metro quadrado dos 50 bairros. Na edição do levantamento de abril, os dados indicam que houve uma aceleração de 1,4%. No mês passado, a alta foi de 0,6%.

Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, explica que há sinais de aquecimento no mercado imobiliário, como aumento de vendas, depois do início da redução da taxa Selic. Os valores pedidos pelos proprietários subiram 0,3%, o que explica a redução do índice.

"Será interessante observar nos próximos meses se os vendedores tentarão tirar proveito desse aumento dos preços transacionados para buscar um aumento de suas margens. Ou se vão sentir que não há espaço ainda para incrementos."