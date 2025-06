QuintoAndar aposta em IA generativa para transformar a experiência no mercado imobiliário

Desde sua fundação, em 2013, o QuintoAndar vem usando tecnologia e inovação para revolucionar a maneira como brasileiros alugam, compram e vendem imóveis. Um dos motores dessa transformação é a inteligência artificial, aplicada desde os primeiros anos da empresa. Saiba como essa tecnologia está presente, tanto nos produtos voltados para o cliente quanto nos bastidores da operação.

Um dos grandes marcos da companhia está na possibilidade de o inquilino alugar um imóvel sem fiador ou qualquer outra garantia locatícia, uma inovação com base em machine learning. Outros recursos da plataforma — como precificação de imóveis, análise de crédito e atendimento pós-contrato — também utilizam IA para entregar soluções mais ágeis e precisas.

Agora, com a chegada da IA generativa, que é capaz de criar conteúdos com base em dados existentes, a empresa estuda novas formas de otimizar a jornada imobiliária. Rafael Castro, Chief Product Officer da empresa, explica que esta é uma tecnologia que veio para ficar, e que cada vez mais deve ser integrada a todas as etapas da jornada imobiliária, elevando a eficiência e a personalização da experiência do usuário.

“Enxergamos a IA como uma camada conectiva ágil e empática, que transforma toda a jornada imobiliária”, afirma o executivo, que acredita que acelerar a adoção de soluções com base em IA é parte essencial da estratégia de crescimento.

Ferramenta de busca com IA generativa é destaque

Uma das grandes novidades da companhia é a ferramenta de busca potencializada por IA, que aproxima ainda mais a plataforma da linguagem cotidiana do usuário. A ideia é tornar o processo de busca mais intuitivo e preciso.

A dinâmica é simples: o cliente descreve o imóvel que deseja com suas próprias palavras, seja por voz, seja por texto — como se estivesse em uma conversa – com termos como “cozinha com bancada cinza” ou “sala com iluminação natural”. A IA interpreta as preferências do usuário e cruza dados de anúncios, imagens e históricos de busca para entregar resultados personalizados, transformando as características solicitadas pelo usuário em uma espécie de filtros dinâmicos.

Outro diferencial da solução é a interação ativa com o usuário. A IA faz perguntas complementares para refinar a busca, garantindo maior compatibilidade entre oferta e expectativa, conseguindo ir muito mais além da busca, que anteriormente ficaria em apartamento para alugar ou casa para alugar.

Lançada há apenas dois meses, a ferramenta já mostra resultados promissores. “As taxas de conversão dos usuários que utilizam o novo sistema são significativamente mais altas”, afirma o executivo.

Tecnologia avançando em todo o ecossistema

Entre os beneficiados estão também os corretores, que aumentam os seus ganhos com a conversão impulsionada pela ferramenta de busca. Além disso, produtos com IA vêm sendo desenvolvidos para assumir tarefas operacionais, permitindo que esses profissionais possam se dedicar àquilo que só o humano pode fazer: criar vínculos, entender contextos e fechar negócios.

“A tecnologia funciona como a base para que a experiência seja cada vez mais personalizada e ágil, mas nunca desumanizada”, diz Castro. “A escolha de onde uma pessoa ou família vai morar possui um fator emocional muito forte. O toque humano continua indispensável.”

Com esse olhar, o QuintoAndar aposta em um futuro em que a IA não apenas automatiza, mas empodera. A missão da empresa segue clara: tornar o mercado mais acessível, eficiente e centrado nas pessoas.