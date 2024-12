Qual é o maior bairro do Brasil?

Quem mora em São Paulo está acostumado, em um dia de trânsito, levar até 1 hora para ir de uma ponta a outra do mesmo bairro. Para quem é do interior, esse tempo parece loucura, já que em 1 hora é possível ir de uma cidade a outra. E a pergunta que fica é: os bairros de São Paulo são tão grandes assim?

Quem pensa que o maior bairro do Brasil está nas grandes cidades, exatamente para atender uma demanda enorme populacional, está enganado. Confira uma lista com os maiores bairros do Brasil quando o assunto é extensão territorial, e algumas curiosidades sobre cada um deles.

Maior bairro do Brasil: Cajazeiras, na Bahia

Cajazeiras é um bairro localizado em Salvador, e não é apenas o maior bairro do Brasil, mas também da América Latina. Conhecido como “Cajá City”, o bairro é dividido em vários conjuntos habitacionais e é referência em ações culturais e expressões artísticas.

Mesmo assim, a região sofre com questões estruturais, principalmente pelo tamanho da população e falta de investimento em transporte, saúde e educação.

Outros grandes bairros brasileiros

Mesmo que o título de maior bairro do Brasil seja de Cajazeiras, na Bahia, é possível notar que a maioria dos maiores bairros, seja em extensão, seja em concentração populacional, está na Região Sudeste do país, em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Confira alguns nomes:

Parelheiros, em São Paulo

O bairro localizado na zona sul de São Paulo dispõe de uma região de mais de 300 km², cerca de 23% do tamanho total da cidade. Dependendo da rota escolhida, Parelheiros pode ficar até 50 km do centro de São Paulo, já que está no extremo sul.

Guaratiba, no Rio de Janeiro

Considerado o maior bairro do Rio de Janeiro, Guaratiba tem uma extensão de cerca de 139 km², mas a região não é a mais populosa. Localizado na zona oeste do município, Guaratiba abriga parte do Parque Estadual da Pedra Branca, considerado o maior parque urbano da América Latina.

Campo Grande, no Rio de Janeiro

Chamado de “minicentro” do Rio de Janeiro, Campo Grande é um dos maiores bairros da cidade, com uma população de mais de 400 mil habitantes. A região é estratégica porque liga várias outras áreas importantes do município, tem uma alta densidade populacional e um território extenso.

Santa Cruz, no Rio de Janeiro

Um dos bairros com maior extensão territorial da cidade do Rio de Janeiro, Santa Cruz está localizado na zona oeste da cidade. Por conta do tamanho, o bairro mescla áreas rurais e urbanas, e abriga tanto fábricas industriais, como também bases militares.

Grajaú, em São Paulo

Além de estar nessa lista por causa de sua extensão territorial, Grajaú é o distrito mais populoso da cidade de São Paulo, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE, em 2022.

Localizado na região sul da cidade, Grajaú é um conjunto de bairros que ficam em torno da represa Billings.