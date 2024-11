Qual é a diferença entre área construída e área útil de um imóvel?

Ao comprar ou alugar um imóvel, é comum deparar-se com termos como “área construída” e “área útil”, cada um com significados específicos que podem impactar diretamente na escolha e no valor do imóvel. Conhecer a diferença entre esses conceitos é essencial para entender o que está sendo oferecido e para tomar uma decisão informada. Abaixo, veja o que é a área construída, o que é a área útil e como cada uma delas é calculada.

1. O que é a área construída?

A área construída refere-se ao total da metragem que foi edificada no terreno, ou seja, é a soma de todos os espaços cobertos e construídos. Ela inclui tanto a área interna, como quartos e salas, quanto as áreas externas cobertas, como varandas, garagens e até áreas de lazer, como churrasqueiras cobertas. A área construída representa, portanto, todo o espaço que foi aproveitado no terreno para a construção, independentemente de ser um ambiente interno ou externo.

Exemplo:

Em uma casa que possui uma garagem coberta, uma varanda e um quintal com um pequeno espaço coberto para lazer, todas essas áreas são somadas à metragem total construída.

2. O que é a área útil?

A área útil, por outro lado, é o espaço realmente disponível para uso dentro do imóvel. Ela inclui somente as áreas internas e privativas, como salas, quartos, banheiros e cozinhas, excluindo áreas externas, varandas, paredes, corredores e áreas comuns (no caso de apartamentos). A área útil é geralmente menor que a área construída, pois considera apenas os espaços que são de uso direto e interno, e costuma ser a medida mais relevante para o dia a dia do morador.

Exemplo:

Em um apartamento, a área útil corresponde aos metros quadrados que o morador pode usar dentro do imóvel, sem contar com corredores, hall de entrada ou outras áreas comuns do prédio.

Principais diferenças entre área construída e área útil

Abrangência: A área construída abrange todos os espaços cobertos e edificados, enquanto a área útil inclui apenas os espaços internos, sem contar paredes e áreas externas. Medida prática para o uso: A área útil é uma medida prática para quem deseja saber o espaço efetivo para mobiliar e viver no imóvel, sendo geralmente menor que a área construída. Impacto no valor do imóvel: Tanto a área construída quanto a área útil influenciam no valor do imóvel. A área construída pode ser mais relevante para calcular o valor total, enquanto a área útil é mais considerada no conforto e praticidade para o uso diário.

Qual delas é mais importante na compra de um imóvel?

A importância da área construída e da área útil varia conforme as prioridades do comprador. Para quem valoriza o espaço interno e quer saber o quanto poderá mobiliar, a área útil é mais relevante. Já para quem se preocupa com o valor total do imóvel, a área construída pode ser mais significativa, pois abrange todos os metros quadrados edificados e aproveitados. Em imóveis comerciais, por exemplo, a área útil costuma ser priorizada, pois representa o espaço que será utilizado para atividades empresariais.

Como calcular cada uma?

Área construída : Some todos os espaços cobertos do imóvel, incluindo áreas externas e cobertas, como garagem e varandas.

: Some todos os espaços cobertos do imóvel, incluindo áreas externas e cobertas, como garagem e varandas. Área útil: Meça apenas os espaços internos e privativos, excluindo paredes, varandas e áreas comuns.

No caso de apartamentos, a área útil é geralmente especificada na planta do imóvel, enquanto a área construída pode incluir partes proporcionais de áreas comuns, como corredores e escadarias.

Por que você precisa saber sobre isso

Saber a diferença entre área construída e área útil é essencial para avaliar um imóvel de forma completa e fazer a escolha que melhor se adapta às suas necessidades. A área construída inclui todo o espaço coberto, enquanto a área útil é restrita ao espaço interno e de uso direto do morador. Entender essas definições permite que você avalie o imóvel com precisão, considerando tanto a metragem total quanto o espaço que será realmente útil para o dia a dia.