Entenda por que a única incorporadora do Nordeste na B3 é uma das mais promissoras do país

No famoso livro Purpose, o consultor de negócios Nikos Mourkogiannis afirma que ter um propósito forte – e manter-se fiel a ele – é o primeiro e mais importante passo de uma empresa para o seu sucesso duradouro. A incorporadora pernambucana Moura Dubeux é uma amostra notável desse argumento.

Quando lançou seu primeiro projeto, há mais de 40 anos, a MD tinha bem claro a que veio: para entregar o melhor produto com a melhor experiência. O empreendimento inaugural foi o Edifício Morada de Apipucos, em Recife (PE), um moderno e luxuoso prédio de 18 andares com apartamentos de 530 m², que já evidenciava a excelência que marcaria a trajetória da empresa.

Nessas quatro décadas a Moura Dubeux diversificou o portfólio, expandiu a área de atuação, fortaleceu-se como negócio, colecionou prêmios e, mesmo atuando regionalmente, tornou-se uma das maiores e bem-sucedidas empresas do mercado de incorporação e construção civil brasileiro – sempre guiada pelo seu propósito.

“Entregar alto valor agregado é a principal preocupação de todos na Moura Dubeux. Ao planejar o futuro da empresa, fundamentamos nossa estratégia nisso, no melhor produto”, diz Diego Villar, CEO da companhia. “Mas o que define o ‘melhor produto’? É a compreensão dos desejos do cliente, incluindo localização, desenvolvimento, qualidade, especificações e atributos que proporcionem a melhor experiência de vida”.

Além das expectativas: a marca da MD são os empreendimentos de alto valor agregado. Na imagem, o residencial Casa Mauá, no Ceará. (Moura Dubeux/Divulgação)

Líder do mercado imobiliário no Nordeste

Hoje, além de Pernambuco, a companhia está presente em outros seis estados do Nordeste – Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe –, totalizando mais de 4 milhões de metros quadrados construídos.

Com consistente desempenho em vendas em todas as praças, a MD tem atualmente o maior market share do Nordeste, onde o mercado imobiliário está aquecido.

No último ano, a corporação registrou recorde histórico de vendas líquidas (R$ 1,5 bilhão) e, em 2024, os números se mostram ainda mais promissores: só no segundo trimestre deste ano, o volume de vendas e adesões líquidas foi de R$ 492 milhões, um aumento de incríveis 40% em relação ao mesmo período de 2023.

É aí que entra outro diferencial: a empresa se sobressai nacionalmente também enquanto negócio. Com alto nível de governança, responsabilidade e transparência, a Moura Dubeux (MDNE3) é a única incorporadora da Região Nordeste na B3, onde está listada desde 2020.

A Moura Dubeux (MDNE3) é a única incorporadora do Nordeste na Bolsa de Valores brasileira

Segundo Villar, depois de encantar o cliente, outro objetivo central é rentabilizar adequadamente os acionistas. “É crucial não apenas atender às expectativas dos clientes, mas também ser uma empresa cautelosa em suas decisões e na gestão de caixa. O ciclo imobiliário é longo, e precisamos garantir nossa solidez e rentabilidade para que possamos investir em futuras safras de produtos”, argumenta.

Unidades para morar, descansar ou investir

São diversos os modelos de negócio e as linhas de produtos da Moura Dubeux. O que mais vem se destacando nos últimos anos é o modelo de condomínio fechado, de médio e alto padrão, especialmente na linha Beach Class, que já se tornou uma grife da empresa.

Em um estilo de moradia mais flexível, são empreendimentos que podem ser usados como segunda residência, hotelaria ou investimento para locação e estão localizados nos destinos turísticos mais procurados do litoral nordestino.

Hoje, são 30 empreendimentos do tipo espalhados pela região, somando mais de 9 mil unidades, que contam com infraestrutura de lazer e serviços de conveniência.

Conceito flex: com lazer e serviços, linha Beach Class é opção valorizada para segunda residência, hotelaria ou investimento. Na imagem, Beach Class Cumbuco, no Ceará. (Moura Dubeux/Divulgação)

“A combinação do modelo de condomínio com a linha Beach Class tem sido fundamental para o nosso sucesso. Desde que abrimos o capital, há quatro anos, esse produto tem sido um forte indutor de crescimento, que já alcançou um patamar de comercialização superior a R$ 2 bilhões anuais líquidos”, revela o CEO.

Ainda se juntam à marca Beach Class no portfólio os imóveis da linha Concept – empreendimentos urbanos, compactos, para investimento – e a linha Casas (Casa Mauá e Casa Jardins), todos de alto padrão.

Ideal para investimento: a linha Concept tem unidades mais compactas, lazer e localização estratégica. Na imagem: Concept Jatiúca, em Alagoas. (Moura Dubeux/Divulgação)

Mood: uma empresa pensada para a classe média

A mais nova marca MD, lançada em 2023, é a Mood, uma empresa projetada para a classe média, atendendo famílias com renda mensal de R$ 12 mil e R$ 15 mil.

O foco é suprir a maior demanda imobiliária do Nordeste. “Quando analisamos a capacidade de pagamento e a demanda nos próximos 24 meses, percebemos que essa linha é a mais requisitada e com as maiores oportunidades de crescimento para os próximos anos”, diz Villar.

Para a classe média: linha Mood visa atender o mercado com maior demanda no Nordeste. Na imagem, Mood Parque Parque do Cocó, no Ceará. (Moura Dubeux/Divulgação)

Com um valor de metro quadrado entre R$ 7 mil a R$ 8 mil, as unidades custam de R$ 350 mil a R$ 750 mil. A aposta foi certeira: em 12 meses, as vendas da Mood já ultrapassam os R$ 300 milhões.

“Nosso objetivo é fazer com que o cliente perceba que seu sonho está sendo realizado por meio de um produto que cabe no seu orçamento e na sua capacidade de endividamento”.

Referência em ativos para investidores

Ao mesmo tempo em que expande a atuação para outros estados e nichos, a Moura Dubeux também está aprofundando suas operações em Pernambuco, com opções que incluem hotelaria, residenciais e modalidades de short e long stay.

A estratégia tem atraído muitos investidores, especialmente em um Nordeste que vivencia uma explosão de demanda por ativos hoteleiros. De acordo com o executivo, a MD é atualmente a empresa mais atuante no ramo de hospitalidade na região, com mais de 5 mil unidades em construção dentro desse modelo de negócio.

“Esse destaque é um diferencial importante para a empresa e nos permite consolidar ainda mais nossa liderança regional, complementando os demais produtos da Moura Dubeux”, pontua.

Grandes retrofits e transformações urbanas

Outro atividade que tem avançado é a de retrofit, em que a empresa se tornou especialista. Alguns exemplos são a reforma do Moinho, com os Silos 215 e 240, e o Novo Lucsim, todos em Recife; o antigo Othon Palace, em Salvador (BA), que foi transformado no Infinity Salvador; e o clássico Hotel Pestana, atualmente fechado, que também será requalificado em um novo projeto.

Antigo Othon Palace: Moura Dubeux é a responsável pelo retrofit do icônico hotel da capital baiana. (Moura Dubeux/Divulgação)

Grandes projetos de transformação urbana também são uma especialidade. Alguns exemplos são os bairros de Presidente Kennedy e Papicu em Fortaleza (CE) e a região do Novo Cais, no Recife (vídeo a seguir).

“A Moura Dubeux está cada vez mais alinhada à intenção de desenvolver a região, adquirindo imóveis que estavam desativados ou com sua vida útil comprometida. Estamos redefinindo o uso desses espaços e requalificando os ativos e as cidades”, comenta Diego Villar.

Desenvolver o negócio, as pessoas e a região

Todas essas frentes de atuação representam uma parte do que o CEO projeta para o futuro da companhia. Segundo Villar, nos próximos anos o foco segue sendo aprimorar o propósito do negócio e, guiada por ele, a MD quer se tornar um player cada vez mais relevante no Nordeste, capaz de atender as expectativas de clientes e investidores.

“Nossa meta é equilibrar essas duas faces, para nos tornarmos a empresa mais confiável e rentável do nosso segmento”.

O caminho para esse equilíbrio, na sua visão, passa primeiramente pelo desenvolvimento das pessoas. A aspiração é ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, alinhando o propósito aos pilares ESG, especialmente por meio do MD Social, programa que capacita mão de obra anteriormente não qualificada.

E permeando tudo isso, está outro objetivo maior: o de, por meio de um negócio próspero, ajudar a desenvolver ainda mais o Nordeste. “Buscamos dar visibilidade não apenas à nossa companhia, mas também à região, destacando sua população produtiva e o vasto espaço para investimentos, com um potencial turístico inesgotável”, conclui.