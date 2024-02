Brooklin: conheça mais sobre o bairro com nome americano e com raízes alemães

O Brooklin está entre os bairros mais nobres de São Paulo e, nos últimos anos, se tornou uma excelente opção de investimento em imóveis.

Por essa razão, hoje você irá conhecer um pouco mais sobre o bairro, todas as suas opções de lazer e sua infraestrutura.

Como é morar no Brooklin?

O Brooklin São Paulo é, sem dúvidas, um dos bairros mais famosos da cidade e, além disso, é considerado um dos mais nobres dentre aqueles localizados na zona sul.

Por conta de sua localização, história e desenvolvimento, o bairro está repleto de opções de lazer, comércio, escolas e conta com uma infraestrutura completa.

Contando com escolas, universidades, academias, cartórios e tudo o que os moradores necessitam, o brooklin SP é quase uma cidade à parte.

Dentre tudo o que o bairro possui, começaremos pelos shoppings centers. Existem 3 opções muito valiosas que são muito utilizadas não só pelos moradores do bairro, mas também por pessoas de outras regiões.

O primeiro é o Shopping Market Place, que conta com as mais famosas lojas presentes no país, como Kalunga, Animale, Brooksfield, Boticário, entre outras.

O segundo é o Morumbi Shopping, o mais conhecido não só em São Paulo, mas em todo o país. Conta com cinema, teatro e as principais lojas, como Apple, Xiaomi, Louis Vuitton e Sephora.

A última opção é o Shopping Vila Olímpia, o mais moderno da região e que também conta com um amplo espaço, teatro, cinema e mais de 200 lojas.

Por outro lado, também existem na região excelentes opções de parques, sendo os principais o Parque Severo Gomes, Bosque Brooklin e o Parque do Cordeiro.

No Parque Severo Gomes existem ciclovias, uma extensa área para caminhada, além dos equipamentos que permitem a realização de exercícios.

Já o Bosque Brooklin é perfeito para aqueles que gostam de observar a natureza e um excelente local para os amantes da leitura, uma vez que tende a ser mais calmo que os demais.

Por fim, ainda existe o Parque do Cordeiro no Brooklin São Paulo, que apresenta espelho d’água, pistas para ciclistas e caminhada, além de uma pista de skate.

Além dos parques e shoppings, não faltam opções gastronômicas para a região, que vão desde os restaurantes até os bares.

Brooklin e sua vasta gastronomia

O que não falta são restaurantes no Brooklin, e existem opções para todos os gostos. No bairro é possível encontrar desde os restaurantes de culinária italiana como o Vicolo Nostro, que tem mais de 400 tipos de vinhos, até o Fogo de Chão gaúcho, que tem franquias por todo o mundo.

Além disso, temos o Die Meister Stube, que disponibiliza a típica comida alemã, com opções de cerveja importada e os famosos joelho de porco e o chucrute.

E claro, não poderiam faltar as opções vegetarianas, encontradas dentro do Tulsi Indian Cuisine, que, além disso, é referência na culinária Indiana no bairro.

Fora as opções para comer, também existe um leque de opções de bares, cada um com sua peculiaridade.

A primeira opção é o Bar, que tem como fonte de inspiração o escritor Luis Fernando Verissimo e leva até o seu sobrenome como nome. Nele encontramos opções de petiscos, frutos-do-mar, lanches e até pizzas típicas do Uruguai.

Outro bar muito interessante para conhecer é o Botica, que tem diversas bebidas e serve desde entradas até sobremesas.

Além deles, também existem as opções do Bar do Juarez e o Zur Alten Muhle. O Bar do Juarez é o típico barzinho com porções de picanha, chopp gelado, bolinho de bacalhau entre outros.

Já o Zur Alten Muhle é um típico bar alemão e, por essa razão, conta com uma extensa lista de cervejas nacionais e importadas, bem como diversas opções de petiscos.

Quanto custa morar no Brooklin?

Uma vez que Brooklin São Paulo está localizado na região sul da cidade, próximo à Marginal Pinheiros e a Avenida Bandeirantes, o custo de vida tende a ser mais elevado do que em outras regiões, principalmente por conta de toda a infraestrutura e opções de lazer.

Dessa maneira, ele é considerado um bairro nobre da cidade de São Paulo e, a depender da região do bairro, do estilo de consumo e do imóvel que você decidir morar, o custo de vida pode ser, em média, 30% superior ao dos demais bairros.

Apenas a título de exemplo, é possível encontrar imóveis com aluguel de até R$15 mil por mês e, para o caso de compra, apesar do valor médio dos imóveis ser de R$2 milhões, existem aqueles que custam até R$20 milhões e, por essa razão muitos investidores ficam de olho nos imóveis da região.

Portanto, por conta da história, de toda a comodidade e de tudo o que o bairro tem a oferecer a seus moradores, o custo de vida é realmente elevado.

Como é o transporte no Brooklin?

Além de estar bem localizado, o bairro conta com uma grande mobilidade, originada por conta de toda a malha viária que liga o bairro às principais regiões da cidade, como na Avenida Santo Amaro, que liga a zona sul ao centro.

Além disso, existem várias estações de metrô pelo bairro que também possibilitam aos moradores chegarem com maior facilidade a região central de São Paulo.

Como é a segurança no Brooklin?

Com certeza um dos grandes pontos levados em consideração para decisão de morar ou não em uma região é a sua segurança.

Nesse sentido, o Brooklin SP é uma das melhores opções, visto que possui um índice de criminalidade extremamente baixo, o que é explicado pela forte atuação da polícia na região.

Soma-se a fiscalização policial o forte esquema de câmeras de segurança e a atuação forte da associação dos moradores, que se mobiliza sempre em prol dos moradores.

Qual a história do bairro do Brooklin?

Originado da fusão entre os bairros Vila Santo Amaro e a Vila Nova Conceição, como já foi possível perceber, tem referência no bairro americano do Brooklin em Nova York, tão retratado em diversas produções do cinema.

Seu desenvolvimento iniciou nos anos 1920 e, durante os anos 1940, com a vinda dos imigrantes alemães, que como foi possível perceber no decorrer do artigo, ainda exerce grande influência com diversas opções de restaurantes e bares típicos do país, a região se desenvolveu.

Hoje, a região é uma das mais diversificadas, abrigando diversas culturas, mas ainda com forte influência alemã.

Importante lembrar, que ele pode ser dividido em Brooklin Velho e Brooklin Novo. Como já é de se esperar, o bairro “velho” conta com as casas mais tradicionais e o “novo” é mais tecnológico e onde ficam os principais centros comerciais do bairro.