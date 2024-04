Itaim Bibi: Vale a pena morar? Tudo sobre o bairro com um dos melhores IDHs de São Paulo

O Itaim Bibi se destaca entre os bairros de São Paulo por ser um dos com maiores Índices de Desenvolvimento Humano e por seu elevado nível de segurança.

Com diversas opções de lazer, o bairro oferece excelente condição de vida a seus moradores que contam com elevada segurança, escolas e faculdades, além de acesso a museus e teatros.

Onde fica o Itaim Bibi?

O Itaim Bibi São Paulo está localizado na zona Oeste da capital paulista e abriga uma população de classe média e média alta.

Na região estão presentes alguns condomínios de luxo e está próximo a bairros como Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e Jardim Europa.

O bairro conta com excelente infraestrutura, boa localização, uma gama de opções de comércio e lazer, além de ser um dos grandes polos industriais da cidade.

Com uma combinação de imóveis, residências e edifícios comerciais, a região tem grandes projetos arquitetônicos, com destaque para o Edifício Pátio Victor Malzoni.

Quanto custa morar no Itaim Bibi?

Como a região conta com alguns condomínios de luxo, para entender como é o custo de vida da região, nada melhor do que saber quanto são os imóveis e quanto é o valor dos aluguéis no bairro.

Nesse sentido, quando falamos de compra de imóveis, é possível encontrar imóveis com valores médios de R$ 2 milhões. Entretanto, como é uma média, encontram-se imóveis que custam de R$ 310 mil a R$ 20 milhões.

Já para o caso dos aluguéis, a região não é uma das mais baratas, já que o valor médio é de R$ 7 mil. Entretanto, do mesmo modo que os imóveis à venda, você pode encontrar preços que variam de R$ 1.800 a R$ 24 mil.

Como é o transporte no Itaim Bibi?

Com uma excelente localização, os moradores do bairro têm acesso fácil às diversas regiões da cidade em virtude das vias e das linhas de ônibus.

Em relação às opções de ônibus, as linhas levam os moradores até as regiões de Pirituba, Pinheiros e Vila Mariana. Além dos ônibus, os moradores têm acesso às estações de trem da Vila Olímpia e da Cidade Jardim.

Como é a segurança no Itaim Bibi?

A segurança dentro do bairro é uma das melhores da cidade. No Itaim Bibi existe o 15° Distrito Policial, além de monitoramento com câmeras nas suas ruas durante 24 horas.

Outro fato importante para o nível de segurança do bairro, é que ele está entre os 6 bairros com maior IDH da capital paulista. Pesquisas com os próprios moradores indicam que 82% deles consideram o bairro muito seguro.

Mais um dado que corrobora para validar a segurança do bairro, é o Índice de Exposição aos Crimes Violentos. O bairro apresenta um índice de 7,96, contra a média da cidade que é de 11,01.

Lazer no Itaim Bibi

No Itaim Bibi moradores e visitantes têm acesso a diversas opções de lazer que vão desde bares e restaurantes, passando por shoppings, parques e museus.

Os principais restaurantes no Itaim Bibi são ligados à culinária italiana, hamburguerias e churrascarias.

O destaque quando o assunto é comida italiana fica para o mercado Italiano chamado Eataly. Ele é uma franquia que conta apenas com a unidade do Itaim em toda a américa latina.

Nele os moradores encontram produtos que vem direto da Europa, como queijos, vinhos e massas, além de 3 restaurantes que contam com opções de carne, peixes e massas.

Já as hamburguerias, as que se destacam no bairro são a Cabana Burger e a New Dog e Joakin´s. Para os amantes de churrasco, a melhor opção é a churrascaria Barbacoa.

Para terminar as opções gastronômicas, temos os bares, sendo os mais famosos o Trabuca Bar, o Santo Cupido e o Bar do Juarez.

Além dos bares e restaurantes, o bairro ainda conta com passeios ao ar livre, principalmente no Parque do Povo e os shoppings centers, que tem como destaque o Iguatemi e o JK Iguatemi.

Agora, se você é mais da arte, irá gostar muito do Museu da Casa Brasileira e do Artes no Heras, bem como dos teatros Juca Chaves e Décio de Almeida Prado.

Educação no Itaim Bibi

Para quem deseja morar no bairro, muito além da locomoção, lazer e segurança, é fundamental entender como é a educação no bairro.

O Itaim Bibi conta com alguns centros de estudos que vão do ensino fundamental até os níveis de graduação.

A região conta com escolas públicas e particulares, sendo que entre as particulares é possível escolher entre Pueri Domus e a Meu Castelinho.

Já em relação às faculdades, a região conta com a FMU, além de estar muito próxima das Faculdades Anhembi Morumbi e do Insper.

Qual a história do bairro Itaim Bibi?

A história do bairro Itaim Bibi iniciou no século XIX, quando um general realizou a aquisição de 120 alqueires na região que era conhecida pelos índios como Itahy.

Por ser um nome indígena, logo vem em mente qual o significado do nome, que de Itahy passou para Itaim. No tupi, o significado do nome do bairro é “Pedrinhas” ou “Pedra pequena”.

Com o falecimento do general, as terras foram adquiridas por seu irmão, que tinha como apelido “Bibi”. Dessa maneira, o nome do bairro é uma união entre o nome dado pelos índios e o apelido do segundo dono das terras que deram origem ao bairro.

Como grande parte dos bairros da cidade de São Paulo, o Itaim Bibi também teve como primeiros moradores imigrantes e produtores rurais. A região passou a se desenvolver depois que foram criadas as avenidas, como a JK.

Hoje o bairro é um dos mais desenvolvidos de São Paulo e conta com uma arquitetura revolucionária.