Santana é o bairro que mais recebe hospedes de viagens corporativas em SP

Empresas que enviam funcionários para São Paulo a trabalho estão concentrando suas hospedagens em Santana e Barra Funda. No entanto, quando o custo da diária é considerado, regiões como Faria Lima e Vila Olímpia lideram, chegando a ultrapassar os R$ 890. Os dados são de um levantamento Paytrack, plataforma especializada na gestão de despesas e viagens corporativas.

Para o CEO Pedro Góes, o recado é claro: as empresas priorizam regiões com estrutura de transporte e preços mais previsíveis. Já regiões com diárias mais altas são usadas para ocasiões específicas, como reuniões importantes e eventos corporativos.

Nos bairros com maior volume de reservas, as tarifas médias ficam próximas de R$ 270. Em regiões com menor demanda, como o Morumbi, os valores ultrapassam os R$ 550, quase o dobro do valor cobrado em bairros mais movimentados.

“"O aumento das hospedagens nesses bairros reforça um movimento de descentralização das viagens de negócios na cidade. Regiões como Santana e Barra Funda, estão próximas de grandes centros de convenções e é justamente essa proximidade que tem consolidado esses bairros como polos estratégicos para as empresas. Além disso, essa demanda constante pode influenciar a infraestrutura dos bairros, estimulando investimentos em mobilidade e serviços voltados para viajantes corporativos", finaliza Góes.

Os seis bairros com maior volume de hospedagens corporativas, segundo o estudo, são: