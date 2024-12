Quais são os bairros mais caros do Rio de Janeiro?

Quem nunca pensou em morar na cidade maravilhosa? Rio de Janeiro é uma das cidades mais famosas do mundo, e também é conhecida por ter bairros luxuosos, grandes empreendimentos e uma vida noturna muito badalada.

Mas, também dá para ter luxo em regiões mais tranquilas da cidade. Por isso, a EXAME preparou uma lista com os 5 bairros mais caros do Rio de Janeiro com base no metro quadrado de cada um. Conheça um pouco desses bairros, que oferecem opções para todos os gostos.

Os 5 bairros mais caros do Rio de Janeiro

Veja a lista com os bairros mais caros para se morar no RJ:

1. Leblon

O Leblon é considerado o bairro mais caro do Brasil para se morar. Com uma praia que é um cartão-postal da cidade, ele é conhecido exatamente pela localização privilegiada e todos os serviços que oferece, desde restaurantes renomados, shoppings e várias outras opções de lazer.

Hoje, o metro quadrado do Leblon custa cerca de R$22.500, o mais caro do país.

2. Ipanema

Ipanema é vizinha do Leblon, e segue a mesma linha: praia famosa, lindas paisagens e imóveis de alto padrão. Mesmo sendo um bairro clássico, Ipanema é famosa pela vida noturna e por atrair muitos jovens.

O bairro aposta muito na parte cultural e é um grande ponto de encontro para diferentes grupos da cidade. Na lista, como segundo bairro mais caro do Rio de Janeiro, o metro quadrado de Ipanema custa mais de R$20.800.

3. Lagoa

A corrida nunca esteve tão em alta, e a Lagoa é o principal destino dos cariocas para diferentes tipos de treino. Mas não é essa movimentação que coloca a Lagoa como destaque, sendo um dos bairros mais desejados do Rio de Janeiro.

O bairro oferece, além da Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um ponto turístico da cidade, um lugar super arborizado, com menos agitação comparado aos bairros mais badalados, e ainda tem fácil acesso a diferentes regiões da cidade.

Considerado o terceiro bairro mais caro do Rio de Janeiro, o metro quadrado da lagoa custa R$16.394.

4. Jardim Oceânico

Um bairro dentro do bairro: o Jardim Oceânico fica entre o posto 1 e 4 da Barra da Tijuca e é famoso pelos seus predinhos baixos e por ser um dos espaços mais arborizados do Rio de Janeiro.

Quem mora no bairro comenta que o grande valor está em não precisar sair dele, muito menos depender de carro. Além de poder fazer tudo a pé ou de bicicleta, ele ainda possui estação de metrô e linhas de ônibus.

Na lista, Jardim Oceânico é o quarto bairro mais caro do RJ, com o metro quadrado no valor de aproximadamente R$12.000.

5. Barra da Tijuca

A Barra da Tijuca é um dos bairros mais conhecidos e consolidados da cidade. Além de contar com condomínios luxuosos autônomos que são super famosos, a Barra é um bairro nobre que vive gastronomia, entretenimento e cultura, além de hospedar muitos turistas.

Hoje, quem busca morar na Barra da Tijuca, que está no top 5 bairros mais caros do Rio de Janeiro, precisa se preparar para desembolsar pelo menos R$10.000 no metro quadrado.

O que não faltam são opções de alto padrão no Rio de Janeiro, já que a cidade é referência em imóveis exclusivos e bem localizados. Com uma boa pesquisa sobre as regiões, é possível encontrar opções para todos os gostos.