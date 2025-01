Posso alugar casa com o nome sujo?

Mesmo que esteja com nome negativado ou com alguma pendência financeira, o inquilino

ainda pode alugar um imóvel. Quem garante isso é a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), que define que não há nenhuma restrição para pessoas com dívidas em aberto poderem locar casas, apartamentos ou quaisquer outros tipos de imóveis.

Apesar disso, as imobiliárias também podem impor restrições mais severas para estes locatários a fim de tentar garantir que o aluguel seja pago sem atrasos.

Entre as garantias exigidas está a necessidade de um fiador ou de um seguro-fiança. O problema é que em alguns casos, o seguro não aprova o cadastro da pessoa negativada ou quando o faz, cobra valores tão altos que a faz desistir do processo.

Já o fiador precisa provar bom histórico de crédito, além de, geralmente, ser necessário ter um imóvel quitado em seu nome, e renda suficiente para arcar com o valor do aluguel caso seja necessário.

É possível fazer seguro fiança com restrição no nome?

Não há impedimentos legais para fazer seguros fiança em nome de uma pessoa negativada, mesmo assim as seguradoras podem se recusar a fazê-lo. Nestes casos, uma alternativa é escolher o seguro solitário, ou seja, uma garantia em nome de uma terceira pessoa que será a responsável por arcar com todas as despesas caso o inquilino não o faça.

Também é possível oferecer à imobiliária a garantia de pagamento, uma modalidade de seguro no qual algumas empresas “compram” a dívida do inquilino em caso de atraso. Dessa forma, mesmo que aconteça algum imprevisto, o dono do imóvel continuará recebendo o aluguel.

Outras formas de garantia são o cheque caução — valor que é retido durante o período de locação e pode ser usado pelo locador caso haja inadimplência ou danos ao imóvel — o adiantamento de aluguel, e o título de capitalização.

O inquilino também pode oferecer de pagar um valor maior de aluguel como forma de garantia e prova de boa fé.

Qual o score necessário para alugar um imóvel?

Cada imobiliária fará a sua própria análise de crédito, geralmente levando em conta o comprovante de renda e a saúde financeira do inquilino.

Também pode ser feita uma consulta ao SPC e Serasa, empresas que atuam como birô de crédito, ou seja, uma espécie de "histórico financeiro" dos consumidores. Nestes casos, é indicado ter um score acima de 701 para aumentar as chances de ser aprovado.

E para aumentar este número, o indicado é pagar as contas no dia do vencimento, manter o cadastro atualizado e usar o crédito com responsabilidade.

Como limpar o nome?

Já quem deseja limpar o nome, precisa verificar os débitos em aberto e quitá-los com os credores. É possível fazer isso negociando diretamente com as lojas ou em feirões de dívidas promovidos periodicamente.