Plano&Plano (PLPL3) anuncia dividendos recordes de R$ 200 milhões; R$ 1 por ação

A Plano&Plano anunciou nesta sexta-feira, 24, a distribuição de dividendos da companhia no montante de R$ 200 milhões, ou seja R$ 1,00 para cada ação ordinária. Trata-se do maior montante já pago pela empresa. O comunicado animou os investidores. Às 13h42 (horário de Brasília), o papel da empresa subia 9%, sendo negociado a R$ 10,17 na bolsa.

O pagamento dos dividendos será realizado no dia no próximo dia 3 de fevereiro e terão direito os acionistas titulares de ações da companhia na data base de 27 de janeiro de 2025. As ações de emissão da Plano & Plano passarão a ser negociadas ex-dividendos, a partir de 28 de janeiro de 2025.

Os dividendos intercalares declarados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Eles devem ser deduzidos do montante que for destinado à distribuição de dividendos pela Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social concluído em 31 de dezembro de 2024.

Prévia operacional do quarto trimestre

Na semana passada, a Plano&Plano divulgou sua prévia operacional do quarto trimestre de 2024. No documento, a companhia reportou queda de 44,7% nas vendas líquidas no quarto trimestre em comparação ao trimestre anterior, de R$ 1,2 milhão para R$ 707,1 mil. Em relação às vendas líquidas do mesmo período de 2023, a queda foi ainda maior, de 45,9%.

O último trimestre de 2024 também representou uma queda de 12,5% nos lançamentos, que foram apenas 7 no período. Na comparação com o quarto trimestre de 2023, a queda salta para 41,7%. Por outro lado, o VGV do quarto trimestre foi 35,5% superior ao terceiro, indo de R$ 134,5 mil para R$ 182,3 mil. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 28,9%

Para analistas do Santander, os dados operacionais do período foram fracos. Os lançamentos chegaram a R$ 1,3 bilhões, um aumento de 50% na comparação com o ano anterior e 63% acima da estimativa do banco. Mesmo assim, as pré-vendas líquidas ficaram 16% abaixo da estimativa dos analistas, em R$ 653 milhões. Tudo isso, ainda segundo relatório do Santander, foi motivado por maiores distratos, que atingiram 15,2% das vendas brutas no quarto trimestre de 2024 e concentração de lançamentos em dezembro.

O ano da Plano&Plano

Em 2024, a Plano&Plano lançou 30 projetos que somaram 16.186 unidades e um VGV de R$ 3,9 bilhões. Segundo dados da prévia divulgada, o resultado superou o de 2023 em R$ 538 milhões. Já as vendas líquidas atingiram R$ 3,4 bilhões. Sem considerar empreendimentos lançados e vendidos no âmbito do Programa Pode Entrar, da cidade de São Paulo, o valor geral de vendas foi de 3,3 bilhões — um acréscimo de 40,5%, ou R$ 965 milhões, em comparação com 2023.

As vendas líquida atingiram de R$ 3,4 bilhões em vendas líquidas totais, com mais de 14,6 mil unidades comercializadas durante o ano, refletindo um acréscimo de R$ 306,6 milhões de reais em relação ao mesmo período de 2023. Considerando apenas as vendas para o mercado privado, a companhia atingiu um total de R$ 3 bilhões, aumento de 26,2% em relação ao ano anterior.