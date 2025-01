Apesar do bom ano, trimestre fraco faz ações da Plano&Plano (PLPL3) caírem 5%

Em 2024, a Plano&Plano lançou 30 projetos que somaram 16.186 unidades e um VGV de R$ 3,9 bilhões. Segundo dados da prévia divulgada, o resultado superou o de 2023 em R$ 538 milhões. Já as vendas líquidas atingiram R$ 3,4 bilhões. Sem considerar empreendimentos lançados e vendidos no âmbito do Programa Pode Entrar, da cidade de São Paulo, o valor geral de vendas foi de 3,3 bilhões — um acréscimo de 40,5%, ou R$ 965 milhões, em comparação com 2023.

As vendas líquida atingiram de R$ 3,4 bilhões em vendas líquidas totais, com mais de 14,6 mil unidades comercializadas durante o ano, refletindo um acréscimo de R$ 306,6 milhões de reais em relação ao mesmo período de 2023. Considerando apenas as vendas para o mercado privado, a companhia atingiu um total de R$ 3 bilhões, aumento de 26,2% em relação ao ano anterior.

Para analistas do Santander, os dados operacionais do período foram fracos. Os lançamentos chegaram a R$ 1,3 bilhões, um aumento de 50% na comparação com o ano anterior e 63% acima da estimativa do banco. Mesmo assim, as pré-vendas líquidas ficaram 16% abaixo da estimativa dos analistas, em R$ 653 milhões. Tudo isso, ainda segundo relatório do Santander, foi motivado por maiores distratos, que atingiram 15,2% das vendas brutas no quarto trimestre de 2024 e concentração de lançamentos em dezembro.