Plano&Plano (PLPL3) paga dividendos recordes esta semana; R$ 1 por ação

A Plano&Plano paga na terça-feira, 4, dividendo intercalar no valor de R$ 1,00 para cada ação. Terão direito acionistas titulares de ações ordinárias da companhia na data base de 28 de janeiro de 2025. A incorporadora já havia anunciado que o montante é de R$ 200 milhões, o maior já registrado até então.

Os dividendos intercalares declarados serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Eles devem ser deduzidos do montante que for destinado à distribuição de dividendos pela Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social concluído em 31 de dezembro de 2024.

Resultados da Plano&Plano em 2024

Recentemente a Plano&Plano divulgou sua prévia operacional do quarto trimestre de 2024. No documento, a companhia reportou queda de 44,7% nas vendas líquidas no quarto trimestre em comparação ao trimestre anterior, de R$ 1,2 milhão para R$ 707,1 mil. Em relação às vendas líquidas do mesmo período de 2023, a queda foi ainda maior, de 45,9%.

O último trimestre de 2024 também representou uma queda de 12,5% nos lançamentos, que foram apenas 7 no período. Na comparação com o quarto trimestre de 2023, a queda salta para 41,7%. Por outro lado, o VGV do quarto trimestre foi 35,5% superior ao terceiro, indo de R$ 134,5 mil para R$ 182,3 mil. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 28,9%

Para analistas do Santander, os dados operacionais do período foram fracos. Os lançamentos chegaram a R$ 1,3 bilhões, um aumento de 50% na comparação com o ano anterior e 63% acima da estimativa do banco. Mesmo assim, as pré-vendas líquidas ficaram 16% abaixo da estimativa dos analistas, em R$ 653 milhões. Tudo isso, ainda segundo relatório do Santander, foi motivado por maiores distratos, que atingiram 15,2% das vendas brutas no quarto trimestre de 2024 e concentração de lançamentos em dezembro.

Em 2024, a Plano&Plano lançou 30 projetos que somaram 16.186 unidades e um VGV de R$ 3,9 bilhões. Segundo dados da prévia divulgada, o resultado superou o de 2023 em R$ 538 milhões. Já as vendas líquidas atingiram R$ 3,4 bilhões. Sem considerar empreendimentos lançados e vendidos no âmbito do Programa Pode Entrar, da cidade de São Paulo, o valor geral de vendas foi de 3,3 bilhões — um acréscimo de 40,5%, ou R$ 965 milhões, em comparação com 2023.

As vendas líquida atingiram de R$ 3,4 bilhões em vendas líquidas totais, com mais de 14,6 mil unidades comercializadas durante o ano, refletindo um acréscimo de R$ 306,6 milhões de reais em relação ao mesmo período de 2023. Considerando apenas as vendas para o mercado privado, a companhia atingiu um total de R$ 3 bilhões, aumento de 26,2% em relação ao ano anterior.

O que são dividendos?

Os dividendos são uma parcela do lucro das empresas que é distribuída aos seus acionistas.

Qualquer investidor que compra uma ação ou um conjunto de ações está, na prática, se tornando sócio de uma empresa. Por ter aplicado parte de seu patrimônio na estrutura daquele negócio, o investidor passa a ter direito a receber parte dos lucros gerados em determinado período.

O cálculo do valor a ser distribuído é baseado no lucro líquido ajustado - ou seja, todo o ganho da empresa já subtraídos os impostos, despesas e eventuais provisões e vendas de ativos.

Essa é uma forma das empresas atraírem investidores, pois os dividendos permitem o recebimento de uma renda passiva - similar ao que acontece com quem é dono de um imóvel alugado, por exemplo.

Além disso, cabe lembrar que nem todas as empresas listadas na Bolsa de Valores conseguem pagar os dividendos. Mesmo para aquelas com bons históricos, não há garantia específica de pagamento.

Isso porque a empresa que distribui os lucros pode aumentar o valor da distribuição, mas também reduzir ou até mesmo suspender o pagamento em caso de alteração em seus negócios.

O pagamento de dividendos está sujeito à aprovação do conselho de administração de cada empresa, responsável por avaliar o crescimento, lucro, fluxo de caixa, força da indústria e formular a política de dividendos, determinar o valor, se houver, a ser distribuído aos acionistas.