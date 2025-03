O que significa "metragem bruta" e "metragem líquida" de imóveis

Na compra ou venda de imóveis, é comum ouvir os termos "metragem bruta" e "metragem líquida", mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que exatamente essas expressões significam e qual a diferença entre elas. Embora ambas se refiram ao tamanho do imóvel, elas são calculadas de maneiras distintas e podem influenciar a percepção de espaço disponível para o comprador. Neste artigo, vamos esclarecer o que é cada uma delas, como são calculadas e qual a funcionalidade de cada uma no mercado imobiliário.

O que é metragem bruta?

A metragem bruta de um imóvel é a área total construída, que inclui todos os espaços do imóvel, como quartos, salas, corredores, banheiros e também as áreas comuns, como as paredes e as colunas. Essa medida é usada para calcular o tamanho total de um imóvel, mas não reflete necessariamente a área útil que o comprador poderá realmente utilizar.

Por exemplo, se você está comprando um apartamento, a metragem bruta vai incluir as paredes e as áreas comuns do prédio, como corredores, elevadores e escadas, que não fazem parte da área disponível para o morador.

A metragem bruta costuma ser mais alta do que a metragem líquida e, por isso, pode fazer com que o imóvel pareça maior do que realmente é em termos de área utilizável.

O que é metragem líquida?

Já a metragem líquida se refere à área efetivamente utilizável dentro do imóvel. Ou seja, é o espaço interno que pode ser aproveitado para a moradia ou atividade, excluindo as áreas ocupadas por paredes, colunas, fachadas e áreas comuns do prédio.

Para um apartamento, a metragem líquida é a soma das áreas internas dos cômodos, como quartos, salas, banheiros e cozinha, sem contar as áreas comuns ou elementos que ocupam espaço, como as paredes e colunas. No caso de uma casa, ela será a área total que pode ser utilizada pelos moradores, excluindo, por exemplo, áreas de garagem ou jardinagem, caso sejam consideradas fora do limite do imóvel.

Funcionalidade de cada metragem no mercado imobiliário

Ambos os tipos de metragem têm funções distintas e são utilizados em diferentes contextos no mercado imobiliário.

Metragem bruta : é frequentemente usada para fins de venda e publicidade. Ao anunciar um imóvel, especialmente apartamentos, a metragem bruta é a medida mais comum apresentada pelos corretores, pois dá uma ideia do tamanho total da propriedade. Ela também é usada para calcular taxas de condomínio em alguns casos, já que áreas comuns também fazem parte dessa metragem.

Metragem líquida: é a medida mais relevante para os compradores, pois reflete o espaço real que será utilizado no dia a dia. Quando um imóvel é anunciado com base na metragem líquida, o comprador tem uma visão mais precisa do quanto do espaço é efetivamente aproveitável.

Exemplo de cálculo

Suponha que você esteja comprando um apartamento com metragem bruta de 100 m². Porém, ao considerar a metragem líquida, algumas áreas serão excluídas, como as paredes e a área das colunas. Se, após o cálculo, a metragem líquida for de 85 m², isso significa que você terá efetivamente 85 m² de área útil para morar, enquanto os 15 m² restantes são áreas não utilizáveis diretamente, mas que são necessárias para a estrutura do imóvel.

Cuidados ao considerar a metragem de um imóvel

É importante estar atento a essas diferenças ao avaliar um imóvel. Muitos compradores se concentram na metragem bruta e podem se surpreender com a diferença no tamanho real quando medem a metragem líquida. Para evitar esse tipo de confusão, sempre peça ao corretor ou à imobiliária que informe a metragem líquida do imóvel, caso você esteja interessado no espaço efetivo que será utilizado.

Além disso, é recomendável que o comprador solicite uma planta baixa do imóvel para compreender como a metragem líquida se distribui pelos diferentes cômodos, garantindo que o espaço atenda às suas necessidades.