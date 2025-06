O que é a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do Imóvel e como obtê-la?

Ao comprar ou vender um imóvel, muita gente foca apenas no valor e na localização, mas esquece do que realmente garante segurança à transação: a situação jurídica do bem. É aí que entra a Certidão de Inteiro Teor, um documento que revela, com riqueza de detalhes, todo o histórico da matrícula do imóvel.

O que é

A Certidão de Inteiro Teor é a reprodução fiel e completa da matrícula de um imóvel, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis. Ela traz todas as informações registradas desde a criação da matrícula, incluindo dados sobre o proprietário, localização, alterações, transmissões, ônus reais, penhoras e outros eventos jurídicos relevantes.

Esse documento é considerado o raio-x jurídico do imóvel, usado para verificar se há impedimentos ou pendências que possam comprometer negócios futuros. É obrigatório, por exemplo, em financiamentos, escrituras públicas, auditorias (due diligence) e garantias bancárias.

Como funciona e para que serve

A certidão serve para atestar a situação legal do imóvel diante de terceiros. Com ela, é possível saber quem é o proprietário atual, se o imóvel está hipotecado, se há processos judiciais relacionados ou se houve alterações relevantes — como incorporações ou desmembramentos.

Ela é solicitada por compradores, vendedores, advogados, bancos, tabelionatos e empresas que participam de operações imobiliárias. Seu objetivo principal é dar segurança jurídica a quem está envolvido em transações que envolvam o imóvel.

Como obter

O processo pode ser feito presencialmente ou pela internet, dependendo da estrutura do cartório onde o imóvel está registrado. É necessário informar o número da matrícula ou, em alguns casos, o endereço completo do imóvel.

Em cidades como São Paulo, é possível fazer a solicitação pelo site do cartório correspondente. O usuário preenche um formulário, escolhe o tipo de certidão (digital ou impressa), paga a taxa — cujo valor pode variar — e aguarda o envio por e-mail ou correio.

Vantagens do documento

Entre os principais benefícios, está a transparência: a certidão permite que todas as partes envolvidas conheçam o passado e o presente jurídico do imóvel antes de fechar negócio. Isso evita surpresas e ajuda a prevenir fraudes ou problemas legais no futuro.

Além disso, por ter valor jurídico reconhecido, a certidão pode ser usada como prova em disputas judiciais e administrativas.

O que você deve considerar

Antes de solicitar, verifique em qual cartório está registrado o imóvel. A matrícula é única e vinculada ao cartório da circunscrição onde ele se localiza. Outro ponto importante é a validade do documento: embora tecnicamente não expire, muitas instituições exigem certidões emitidas nos últimos 30 a 90 dias.

Se você está envolvido em qualquer tipo de operação com um imóvel, obter a Certidão de Inteiro Teor é uma medida prudente e estratégica. Mais do que um documento, ela representa a transparência e a legalidade do que está sendo negociado.