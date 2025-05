O maior prédio do Brasil: quais os preços dos apartamentos do Senna Tower?

A construtora FG Empreendimentos anunciou a pretensão de erguer o maior prédio do mundo em terras brasileiras, com mais de 550 metros de altura, no início do ano passado. O local escolhido, óbvio, foi Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com o metro quadrado mais caro do país.

A depender do lançamento, assinado pela marca de Ayrton Senna e batizado de Senna Tower, o município catarinense deve se manter na liderança entre os metros quadrados mais valiosos do Brasil.

Lançado no sábado, 10, o edifício terá coberturas triplex de R$ 300 milhões. As duplex custarão R$ 200 milhões.

A construtora afirma que o investimento do arranha-céu residencial superou R$ 3 bilhões. Os apartamentos mais baratos custam R$ 28 milhões e já estão disponíveis para venda. Os mais caros serão leiloados, conforme a EXAME já havia antecipado.

À época, Jean Graciola, CEO da construtora, afirmou que havia uma aproximação com a Sotheby's para realização do leilão da cobertura do empreendimento. "Mesmo antes da apresentação do Senna Tower já tínhamos uma parcela de clientes oriundas do exterior, Miami nos EUA, países como Portugal, Alemanha, Espanha, Itália e Rússia eram localidades com interesse no destino Balneário Camboriú e esse leque está ampliando cada vez mais”, afirmou Graciola.

O VGV total do empreendimento é R$ 8,5 bilhões. Desses, R$ 1,3 bilhão já foi comercializado. Os principais compradores estão concentrados nas regiões Sul e Centro-Oeste do país, além dos clientes internacionais.

Ao todo, serão 228 unidades: 18 mansões suspensas, de 420 a 563 metros quadrados; 204 apartamentos de até 400 metros quadrados; quatro coberturas duplex de 600 metros quadrados, e duas megacoberturas triplex, de 903 metros quadrados.

O edifício contará ainda com sete elevadores de alta performance, descritos como “os mais rápidos do Brasil”, capazes de percorrer do térreo ao último andar em menos de um minuto.