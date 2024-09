Senna Tower: maior prédio residencial do mundo terá marca do piloto e altura de 500m; veja imagens

A construtora FG Empreendimentos, conhecida por erguer alguns dos maiores espigões do país na orla de Balneário Camboriú (SC), já havia anunciado sua intenção de construir o maior prédio residencial do mundo na praia catarinense. Nesta segunda-feira, a incorporadora anunciou que o projeto de mais de 500 metros de altura será assinado pela marca de Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 e ídolo nacional, que faleceu em 1994.

O lançamento está marcado para o último trimestre deste ano, quando a construtora deve confirmar os detalhes do empreendimento. A estimativa é que o residencial tenha 509 metros de altura e 154 andares.

Quando construído, o prédio irá superar Steinway Tower, em Nova York, o maior edifício de apartamentos residenciais do mundo atualmente segundo o ranking internacional The Skyscrapper Center. O espigão de NY tem 435,3 metros de altura e 84 andares. O prédio é o quarto mais alto dos Estados Unidos e o 28º colocado no ranking mundial.

O Senna Tower é assinado pela artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, sobrinha do piloto. Serão 228 unidades no empreendimento, nas seguintes especificações:

204 apartamentos de até 400 m²;

18 unidades de 420 a 563 m²;

4 coberturas duplex de 600 m²;

2 coberturas triplex de 903 m².

Para atender ao condomínio, o empreendimento terá oito elevadores de ultravelocidade. Serão seis andares de lazer incluindo rooftop, totalizando 6 mil m² de área.

O Senna Tower terá áreas abertas ao público além dos apartamentos e das áreas comuns do prédio. O edifício deve contar com opções de entretenimento, lazer, gastronomia abertas ao público e espaço imersivo sobre Ayrton Senna. A construtora ainda não divulgou detalhes sobre o funcionamento das áreas abertas. Veja as projeções do empreendimento abaixo.

1 /4 Senna Tower, empreendimento da construtora FG (Projeção da fachada do Senna Tower)

2 /4 Senna Tower, empreendimento da construtora FG (Projeção do Senna Tower)

3 /4 Senna Tower, empreendimento da construtora FG (Projeção do Senna Tower)

4/4 Senna Tower, empreendimento da construtora FG (Projeção do Senna Tower)

Verticalização de Balneário Camboriú

Balneário Camboriú entre os três municípios mais verticalizadas do país segundo Censo Demográfico de 2022: mais da metade de sua população reside em apartamentos. A cidade de Santos, no litoral paulista, lidera o ranking, com 63,45% de verticalização e é seguida por São Caetano do Sul (50,77%), também em São Paulo.

A cidade segue com o metro quadrado mais caro do país de acordo com o FipeZAP. São 13.502/m² para as transações de vendas -- valor 47% maior que a média nacional, em R$ 9.147. A cidade está na liderança do ranking desde março de 2022.