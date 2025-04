Senna Tower: Cobertura pode custar R$ 300 milhões em leilão internacional

A construtora FG Empreendimentos anunciou a pretensão de erguer o maior prédio do mundo em terras brasileiras no início do ano passado.

O local escolhido, óbvio, foi Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com o metro quadrado mais caro do país.

A depender do lançamento, assinado pela marca de Ayrton Senna e batizado de Senna Tower, o município catarinense deve se manter na liderança entre os metros quadrados mais valiosos do Brasil.

Segundo Jean Graciola, CEO da construtora, estima que cada cobertura — que tem três andares e 903 metros quadrados — pode ser vendida por até R$ 300 milhões em leilões internacionais.

"Existe uma aproximação com a Sotheby's para realização do leilão da cobertura do empreendimento. Mesmo antes da apresentação do Senna Tower já tínhamos uma parcela de clientes oriundas do exterior, Miami nos EUA, países como Portugal, Alemanha, Espanha, Itália e Rússia eram localidades com interesse no destino Balneário Camboriú e esse leque está ampliando cada vez mais", afirma Graciola.

O Senna Tower deve ultrapassar 500 metros, a um investimento na ordem de R$ 3,5 bilhões custeados pela FG Empreendimentos e Havan.

A parceria entre as empresas é antiga e aconteceu também na construção do One Tower, inaugurado em 2022 também na cidade catarinense pela construtora.

Em que fase está a construção Senna Tower?

As obras vão começar no segundo semestre de 2025 e devem durar sete anos, prazo que pode ser reduzido com o avanço das pesquisas e tecnologias construtivas.

Em janeiro deste ano realizamos os testes de fundação, o Senna Tower terá uma tecnologia de fundação inédita no mundo, conta o CEO.

"A nova solução especialmente criada para o Senna Tower e seu perfil geológico, que fica sobre um maciço rochoso classificado como um dos mais rígidos do mundo, eleva o nível de segurança, além de ser mais ágil, mais monitorada, menos poluente e com menor impacto para a vizinhança", explica.

O projeto já está sendo apresentando ao mercado e o lançamento oficial será no próximo dia 10 de maio.