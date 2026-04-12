Mercado Imobiliário

Minha irmã está interditada. Posso vender o imóvel sem a autorização dela?

Especialista responde dúvida de leitores; envie você também suas perguntas

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para a EXAME (Exame)

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para a EXAME (Exame)

Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 12 de abril de 2026 às 08h00.

Estamos aguardando a juíza assinar uma autorização para vender um imóvel. Moramos no Paraná, o imóvel é em Franca. Minha irmã tem Alzheimer e esta interditada, mas não conseguimos autorização pra venda. Existe algo que podemos fazer?

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário:  Quando há uma pessoa interditada envolvida, a venda de um imóvel depende obrigatoriamente de autorização judicial. Isso existe para proteger o patrimônio e garantir que a operação seja realmente benéfica para quem não pode expressar sua vontade. Por isso, o processo pode levar mais tempo, pois o juiz costuma analisar documentos, avaliar a necessidade da venda e, além de ouvir o Ministério Público.

Se a autorização ainda não saiu, é possível agir dentro do próprio processo: o advogado pode peticionar pedindo prioridade na análise, especialmente se houver urgência (como custos de tratamento, manutenção do imóvel ou risco de prejuízo). Também é importante verificar se toda a documentação necessária já foi apresentada, incluindo justificativa clara da venda e, em alguns casos, avaliação do imóvel para demonstrar que o valor está adequado.

Caso haja demora excessiva sem justificativa, existem medidas como pedido de andamento prioritário ou até reclamações administrativas no tribunal. Mas, na prática, o caminho mais eficiente costuma ser reforçar no próprio processo os motivos da urgência e garantir que tudo esteja completo, facilitando a decisão do juiz.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com

Acompanhe tudo sobre:Mal de AlzheimerImóveisDireitos

Mais de Mercado Imobiliário

Aluguel perde fôlego no início do ano, mas segue forte entre geração Z

Intenção de compra de imóveis atinge maior nível em um ano

Cury tem trimestre recorde, mas geração de caixa vem abaixo do esperado

Allos quer lançar fundo para captar até R$ 2 bi com shoppings maduros

Mais na Exame

Negócios

Ela lidera uma indústria invisível — e agora quer levar o negócio para fora do Brasil

Casual

Café na taça: 5 opções de drinques para provar

Mundo

Hungria vota hoje novo primeiro-ministro em meio à interferência americana

Economia

Diesel sobe 14,7% e diferença entre estados chega a R$ 1,11 por litro