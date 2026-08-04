Mercado Imobiliário

Mais de 200 imóveis do Santander entram em leilão com descontos de até 93%

Banco oferece casas, apartamentos e terrenos em 20 estados, com lances a partir de R$ 10 mil e possibilidade de financiamento em até 420 meses

Higienópolis: apartamento na Avenida Angélica, de 132 metros quadrados, tem lance a partir de R$ 937,8 mil (Google Street View)

Higienópolis: apartamento na Avenida Angélica, de 132 metros quadrados, tem lance a partir de R$ 937,8 mil (Google Street View)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 06h00.

Última atualização em 4 de agosto de 2026 às 08h11.

O Santander abriu um novo leilão de imóveis residenciais com 200 propriedades distribuídas por 20 estados brasileiros. Os descontos chegam a 93% sobre o valor de avaliação, com lances iniciais entre R$ 10 mil e R$ 2,2 milhões.

Organizado pela SOLD, empresa do Grupo Superbid, o leilão é realizado exclusivamente pela internet e recebe lances até o dia 11 de agosto. Veja os imóveis à leilão aqui

Além dos descontos, os compradores podem contar com condições facilitadas de pagamento. Dependendo das regras previstas em edital para cada lote, é possível financiar o imóvel em até 420 parcelas e utilizar o FGTS na compra.

Há oportunidades de casas, apartamentos e terrenos em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

São Paulo concentra maior número de imóveis

O estado de São Paulo reúne 53 imóveis, a maior oferta do leilão.

Entre os destaques estão um apartamento de 132 metros quadrados em Higienópolis, com lance inicial de R$ 937,8 mil, equivalente a um desconto de 20% sobre o valor de avaliação. Outro apartamento, com 202 metros quadrados, parte de R$ 776 mil, um deságio de 40%. Já uma unidade de 295 metros quadrados tem lance mínimo de R$ 1,1 milhão, com desconto de 25%.

No litoral paulista, um apartamento de 173 metros quadrados na Praia Grande recebe ofertas a partir de R$ 1,3 milhão, cerca de 20% abaixo do valor de avaliação.

Rio de Janeiro tem 33 oportunidades

O Rio de Janeiro aparece como o segundo estado com maior número de imóveis disponíveis, somando 33 lotes.

Na capital fluminense, um apartamento de 119 metros quadrados pode ser arrematado a partir de R$ 169,6 mil, com desconto de 39%. Outro imóvel, de 83 metros quadrados, tem lance inicial de R$ 366,6 mil, equivalente a um deságio de 22%.

Já em São Gonçalo, uma casa de 180 metros quadrados recebe lances a partir de R$ 198,3 mil, valor 43% inferior ao de avaliação.

Como participar

Para participar do leilão, os interessados devem realizar cadastro na plataforma Superbid Exchange, onde também estão disponíveis os editais com as regras específicas de cada imóvel, incluindo condições de financiamento, uso do FGTS e eventuais débitos ou ocupação dos lotes.

Após a habilitação, os participantes podem selecionar os imóveis de interesse e registrar seus lances até o encerramento do pregão, marcado para 11 de agosto.

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