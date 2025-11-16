Magnata do setor imobiliário ameaça deixar NY após vitória de Mamdani

(Bloomberg/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 07h00.
O bilionário Barry Sternlicht, presidente e CEO do Starwood Capital Group, afirmou que está considerando desocupar seus escritórios em Nova York após a vitória do novo prefeito Zohran Mamdani, representante do braço mais progressista do Partido Democrata.
Sternlicht é um dos nomes mais conhecidos do setor imobiliário norte-americano. À frente da Starwood Capital, o executivo comanda um império de propriedades comerciais e residenciais, incluindo joint ventures estratégicas na cidade e escritórios da empresa em Midtown Manhattan, coração financeiro e corporativo de Nova York.
Nascido em Stamford, ele iniciou sua carreira em Wall Street depois de se formar na Brown University. Depois de fazer um MBA em Harvard, ele mudou de carreira e conseguiu um emprego em uma empresa de investimentos imobiliários em Chicago, mas foi demitido devido à recessão no início dos anos 1990.
Em 1991, ele fundou a Starwood Capital, que detém cerca de US$ 115 bilhões em ativos brutos sob gestão. O magnata também fundou a rede de hotéis W e estabeleceu o Starwood Property Trust, que se tornou um dos maiores fundos de investimento imobiliário (REITs) com garantia hipotecária.
Segundo a Forbes, Barry Sternlicht possui um patrimônio líquido estimado em US$ 2,8 bilhões em novembro de 2025.
A ameaça de saída vem acompanhada de críticas contundentes à agenda econômica e tributária defendida por Mamdani, que promete aumentar impostos para grandes fortunas e rever subsídios concedidos a incorporadoras e fundos imobiliários. Segundo Sternlicht, tais medidas podem “sufocar o investimento privado e acelerar o êxodo de capital e empregos” da cidade.
O magnata atribuiu os custos excessivos de construção e gestão aos sindicatos e disse que esperava que a situação piorasse ainda mais durante o governo Mamdani.
“Em Nova York, projetos acima de 100 milhões de dólares precisam da aprovação dos sindicatos, o que os torna extremamente caros. Isso resulta em moradias muito caras. Outras construtoras tentaram fazer acordos com os sindicatos, mas eles mandam em Nova York, e essa é uma das principais razões pelas quais os estados governados por democratas são tão caros e tão difíceis de renovar a oferta de moradias”, disse em entrevista ao CNBC Property Pay.
O bilionário também disse que a ascensão de ideias da extrema esquerda pode ter consequências graves para o mercado imobiliário. Em suas palavras, quando o discurso radical ganha força, “a extrema esquerda fica realmente maluca e diz que os inquilinos não precisam pagar. Bem, você não pode expulsá-los se eles não pagarem. Então o vizinho descobre que o outro não está pagando, e ele também não paga, e o próximo não paga, e aí você basicamente vai transformar Nova York em Mumbai.”
Sternlicht ainda argumenta que tais políticas desencorajam o investimento e dificultam a manutenção dos edifícios na cidade.
Segundo Sternlicht, o setor precisa de subsídios significativos do governo para aumentar a oferta de moradias na Cidade. "Os sindicatos precisam ser mais flexíveis em relação às leis trabalhistas, aos salários e a tudo o mais, caso contrário, não há crescimento econômico.”
O bilionário também expressou preocupação com a segurança pública na cidade. "Se as pessoas sentirem que seus filhos não estão seguros nas ruas, elas os tirarão da escola e irão embora. E se ele cortar o financiamento da polícia ou não lhes der a honra e o prestígio que merecem, acho que a cidade enfrentará tempos muito difíceis”, disse à CNBC Sternlicht.
Ele ainda disse acreditar que Nova York sobreviverá, mas que provavelmente a situação piorará muito antes de melhorar.
“As pessoas estão trabalhando muito duro. Como podemos ajudar os outros a prosperar e a acreditar no sonho americano? Essa provavelmente é uma mensagem melhor para um líder da cidade do que dizer: vamos taxar todos que tiveram sucesso, forçá-los a ir embora e depois depender de auxílios de Washington para manter a cidade funcionando”, acrescentou Sternlicht.