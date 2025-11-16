Magnata do setor imobiliário ameaça deixar NY após vitória de Mamdani

O bilionário Barry Sternlicht, presidente e CEO do Starwood Capital Group, afirmou que está considerando desocupar seus escritórios em Nova York após a vitória do novo prefeito Zohran Mamdani, representante do braço mais progressista do Partido Democrata.



Sternlicht é um dos nomes mais conhecidos do setor imobiliário norte-americano. À frente da Starwood Capital, o executivo comanda um império de propriedades comerciais e residenciais, incluindo joint ventures estratégicas na cidade e escritórios da empresa em Midtown Manhattan, coração financeiro e corporativo de Nova York.

Trajetória e fortuna

Nascido em Stamford, ele iniciou sua carreira em Wall Street depois de se formar na Brown University. Depois de fazer um MBA em Harvard, ele mudou de carreira e conseguiu um emprego em uma empresa de investimentos imobiliários em Chicago, mas foi demitido devido à recessão no início dos anos 1990.

Em 1991, ele fundou a Starwood Capital, que detém cerca de US$ 115 bilhões em ativos brutos sob gestão. O magnata também fundou a rede de hotéis W e estabeleceu o Starwood Property Trust, que se tornou um dos maiores fundos de investimento imobiliário (REITs) com garantia hipotecária.

Segundo a Forbes, Barry Sternlicht possui um patrimônio líquido estimado em US$ 2,8 bilhões em novembro de 2025.

Crítico ferrenho de Mamdani

A ameaça de saída vem acompanhada de críticas contundentes à agenda econômica e tributária defendida por Mamdani, que promete aumentar impostos para grandes fortunas e rever subsídios concedidos a incorporadoras e fundos imobiliários. Segundo Sternlicht, tais medidas podem “sufocar o investimento privado e acelerar o êxodo de capital e empregos” da cidade.

O magnata atribuiu os custos excessivos de construção e gestão aos sindicatos e disse que esperava que a situação piorasse ainda mais durante o governo Mamdani.

“Em Nova York, projetos acima de 100 milhões de dólares precisam da aprovação dos sindicatos, o que os torna extremamente caros. Isso resulta em moradias muito caras. Outras construtoras tentaram fazer acordos com os sindicatos, mas eles mandam em Nova York, e essa é uma das principais razões pelas quais os estados governados por democratas são tão caros e tão difíceis de renovar a oferta de moradias”, disse em entrevista ao CNBC Property Pay.

Congelamento de aluguéis

O bilionário também disse que a ascensão de ideias da extrema esquerda pode ter consequências graves para o mercado imobiliário. Em suas palavras, quando o discurso radical ganha força, “a extrema esquerda fica realmente maluca e diz que os inquilinos não precisam pagar. Bem, você não pode expulsá-los se eles não pagarem. Então o vizinho descobre que o outro não está pagando, e ele também não paga, e o próximo não paga, e aí você basicamente vai transformar Nova York em Mumbai.”

Sternlicht ainda argumenta que tais políticas desencorajam o investimento e dificultam a manutenção dos edifícios na cidade.

Aumento de moradias e segurança pública

Segundo Sternlicht, o setor precisa de subsídios significativos do governo para aumentar a oferta de moradias na Cidade. "Os sindicatos precisam ser mais flexíveis em relação às leis trabalhistas, aos salários e a tudo o mais, caso contrário, não há crescimento econômico.”

O bilionário também expressou preocupação com a segurança pública na cidade. "Se as pessoas sentirem que seus filhos não estão seguros nas ruas, elas os tirarão da escola e irão embora. E se ele cortar o financiamento da polícia ou não lhes der a honra e o prestígio que merecem, acho que a cidade enfrentará tempos muito difíceis”, disse à CNBC Sternlicht.

Ele ainda disse acreditar que Nova York sobreviverá, mas que provavelmente a situação piorará muito antes de melhorar.

“As pessoas estão trabalhando muito duro. Como podemos ajudar os outros a prosperar e a acreditar no sonho americano? Essa provavelmente é uma mensagem melhor para um líder da cidade do que dizer: vamos taxar todos que tiveram sucesso, forçá-los a ir embora e depois depender de auxílios de Washington para manter a cidade funcionando”, acrescentou Sternlicht.