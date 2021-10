Criador de fundo bilionário: bitcoin já foi aceito como substituto do ouro

O número de investidores famosos que começam a investir parte de suas fortunas no mercado de criptoativos continua crescendo. Desta vez, o bilionário Barry Sternlicht, criador do Starwood Capital Group, anunciou que comprou bitcoin e ether para proteger o seu patrimônio da inflação.

Em entrevista à CNBC, Sternlicht também falou que o ouro não tem valor. Sua justificativa para investir em criptomoedas é a mesma de outros nomes famosos de Wall Street, como Paul Tudor Jones e Bill Miller. Ele afirma estar preocupado com as políticas monetárias dos bancos centrais e o risco de inflação elevada que elas causam. Assim, escolheu os dois maiores ativos digitais do mundo para tentar se proteger.

"A razão pela qual eu tenho bitcoin é porque o governo americano e todos os governos ocidentais estão imprimindo dinheiro infinitamente enquanto isso [o bitcoin] é limitado e pode ser negociado globalmente", disse ao canal de televisão dos EUA.

Ele também provocou o CEO do banco JPMorgan, Jamie Dimon, que há alguns dias afirmou que o bitcoin não tem valor. "Sobre o que Jamie Dimon falou, quer dizer, ouro também meio que não tem valor, assim como a prata. Eles têm usos industriais, mas muito pequenos. É uma reserva de valor".

Barry Sternlicht também falou sobre características do bitcoin que chamam a sua atenção: "Você pode mudar para algo que o mundo já aceitou como um substituto do ouro, e só existem 18 milhões de unidades disso, de um total máximo de 21 milhões".

Ele também citou o seu interesse pela criptomoeda da rede Ethereum: "O bitcoin é a maior, é uma moeda idiota, sem nenhum propósito real, além de uma reserva de valor", afirmou, citando acreditar que o ether tem a capacidade de ser programável e completando sobre seu interesse na tecnologia blockchain. "Eu fiquei muito interessado pela tecnologia blockchain. Isso provavelmente vai mudar tudo, e nós estamos provavelmente no primeiro estágio".

Outros grandes nomes do mercado financeiro e de negócios já adotaram tom semelhante ao de Barry Sternlicht sobre o mercado cripto. Além de Tudor Jones e Bill Miller, a lista inclui nomes como de Elon Musk, Michael Saylor, Ray Dalio e Stand Druckenmiller, entre outros.

Barry Sternlicht ficou conhecido como o criador do Starwood Capital Group em 1991, fundo ligado ao setor imobiliário que administra atualmente um portfólio de 60 bilhões de dólares (330 bilhões de reais) em ativos. Segundo a Forbes, sua fortuna pessoal é estimada em quase 4,5 bilhões de dólares.

