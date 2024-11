Lucro da Direcional supera expectativas e sobe 133% no 3º tri, para R$ 160 milhões

A construtora Direcional teve lucro líquido recorde no terceiro trimestre, de R$ 160,5 milhões – alta de 133,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Frente ao último trimestre, o indicador avançou 9,8%.

O saldo ficou acima do consenso Bloomberg, que estimava um resultado de R$ 145 milhões para a companhia no período.

“O desempenho notável que reportamos neste 3º trimestre ratifica ainda mais a posição de relevância que o Grupo Direcional tem ocupado no mercado imobiliário e nos mantém confiantes em relação aos objetivos que ainda temos traçado para o ano de 2024”, informou a companhia

A receita líquida também atingiu o maior nível histórico, de R$ 911 milhões – quarto recorde seguido nessa linha. O valor representa um avanço de 63% em 12 meses e de 8% frente ao último trimestre.

Por sua vez, a margem bruta ajustada foi de 38,7%, alta de 1,7 ponto percentual (p.p.) em base anual e de 0,6 p.p. em três meses.

O retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado atingiu seu maior patamar histórico, de 29% no terceiro trimestre.

Lançamentos

Os lançamentos da Direcional alcançaram R$ 1,66 bilhão em valor geral de vendas (VGV) no terceiro trimestre, representando aproximadamente 6 mil novas unidades habitacionais. O montante representa uma alta de 18,9% em 12 meses e de 22,3% frente ao último trimestre.

Do montante, R$ 978,2 milhões são relativos à marca Direcional, voltada para o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). O segmento teve alta de 20,2% frente ao mesmo período do ano passado. A Riva, marca de médio padrão do grupo, teve um VGV de R$ 415,1 milhões, baixa anual de 29,1%.

O programa habitacional Pode Entrar registrou VGV de R$ 271,1 milhões entre julho e setembro deste ano, mesmo sem projetos lançados no período.