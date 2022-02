Imóveis com até 75% de desconto: outlet Resale vende 3.000 unidades

Durante o mês de fevereiro, o outlet de imóveis Resale disponibiliza 3.750 imóveis para venda direta. São casas, apartamentos e salas comerciais em várias regiões do país, com destaque entre os estados de Goiás, Paraíba e Piauí.

Os ativos têm descontos de até 75% e as vendas serão realizadas de forma 100% online por meio do portal da Resale ao longo do mês. Os preços variam entre 10.945 reais e 26 milhões de reais.

Uma das propriedades é um apartamento residencial na cidade de Mogi das Cruzes (SP), no bairro Jardim Marica, que tem 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, 45,69 m² de área privativa, 68,64 m² de área total e custa 85.839 reais. O preço é considerado 45% abaixo do valor de mercado.

"Por meio de uma compra 100% digital, segura, transparente e ágil, o consumidor tem acesso a uma infinidade de imóveis e fica livre para escolher a propriedade que melhor atende a sua necessidade, seja para morar ou investir como segunda renda”, afirma o CRO da Resale, Igor Freire.

Para consultar os imóveis à venda, o interessado deve acessar o site da Resale e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).