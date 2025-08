Leilão do Santander tem imóveis com descontos de até 62%

O Santander está promovendo um leilão de imóveis residenciais, com encerramento previsto para o dia 12 de agosto. São 62 imóveis com descontos de até 62%, com valores que variam entre R$ 36,6 mil e R$ 1,4 milhão. O pregão é organizado pela Sold Leilões.

Os imóveis ofertados incluem casas, apartamentos e terrenos, localizados em diversas regiões do Brasil. Entre as opções disponíveis, há imóveis em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e muitos outros.

O Santander oferece financiamento com prazos de até 420 meses e isenta os compradores de débitos de IPTU e condomínio dos imóveis arrematados, que serão quitados pelo banco até a data do leilão.

Imóveis em destaque

Em São Paulo, destaca-se uma casa de 550 metros quadrados, disponível a partir de R$ 1,4 milhão, com 41% de deságio. No Rio Grande do Sul (RS), uma casa de 372 metros quadrados tem valor inicial de R$ 265,2 mil, representando 41% de desconto. Já no Rio de Janeiro, um apartamento de 64 metros quadrados está com lance inicial de R$ 130,2 mil (35% abaixo do valor de avaliação).

Interessados podem realizar lances através da plataforma Superbid Exchange ou pelo portal Santander Imóveis. Mais informações podem ser consultadas no edital do leilão, que apresenta as condições de venda e formas de pagamento.