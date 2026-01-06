Metade dos imóveis que ficaram mais caros em 2025 está no Nordeste

Comprar um imóvel residencial ficou, em média, 6,52% mais caro no Brasil em 2025. Mas comprar um imóvel em Salvador ficou especialmente mais caro. A capital baiana apresentou a maior alta entre as 56 cidades acompanhadas pelo Índice FipeZAP, que acompanha o preço médio de venda de imóveis usados com base em anúncios online.

A alta de 16,25% em Salvador foi quase quatro vezes maior que a inflação ao consumidor no ano, estimada em 4,18%, considerando o IPCA acumulado até novembro e o IPCA-15 de dezembro.

Entre as dez capitais com as maiores altas, cinco delas estão no Nordeste. João Pessoa, capital da Paraíba, também se destacou no ranking, ocupando a segunda colocação, com valorização de 15,15%. Logo em seguida vem Vitória, São Luís e Fortaleza, com valorização de 15,13%, 13,91% e 12,61%, respectivamente. Já Natal, com alta de 9,26%, aparece na oitava colocação.

São Paulo, usualmente utilizada como termômetro para o mercado imobiliário brasileiro, teve uma alta de 4,56% em 2025, mais próxima à inflação.

As 10 capitais com maiores altas em 2025

1. Salvador (16,25%).

2. João Pessoa (15,15%).

3. Vitória (15,13%).

4. São Luís (13,91%).

5. Fortaleza (12,61%).

6. Belo Horizonte (12,03%).

7. Belém (11,75%).

8. Natal (9,26%).

9. Curitiba (9,08%).

10. Florianópolis (8,65%)

As 10 capitais com menores altas em 2025

1. Aracaju (2,23%)

2. Goiânia (2,55%)

3. Brasília (4,05%)

4. Manaus (4,29%)

5. São Paulo (4,56%)

6. Recife (4,57%)