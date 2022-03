Leilão de imóveis do Banco do Brasil tem desconto de até 80%

O Banco do Brasil, em parceria com o escritório Lance no Leilão, realizará dois leilões online de imóveis. Entre as oportunidades estão apartamentos, casas, prédios comerciais, chácaras, terrenos urbanos e rurais, localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os lances iniciais variam entre R$ 15 mil e R$ 9,3 milhões. Os lotes podem ser arrematados à vista ou por financiamento imobiliário, de acordo com o edital de cada leilão. Os leilões serão realizados no dia 30 de março, às 11 horas e às 14 horas, exclusivamente online pelo portal Lance no Leilão. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, mas é necessário um cadastro com até 48 horas de antecedência do evento.

Entre os destaques estão dois apartamentos oferecidos para arremate com 80% de desconto em relação ao valor praticado no mercado. Um deles, localizado no Tatuapé, São Paulo, com lance mínimo de R$ 32,6 mil. Outro, em São Vicente, litoral paulista, de 84,030m² de área útil. Este, localizado a uma quadra da praia, com lance mínimo de R$ 44,7 mil. Veja destaques abaixo:

Leilão das 11h

Lote 01- ARAÇATUBA (SP): Prédio, situado na Rua Floriano Peixoto, 44, Centro, Araçatuba SP. Lance Mínimo: R$ 4.565.000,00.

Lote 02 – CAMPOS DO JORDÃO (SP): Chácara nº 276 do loteamento denominado Parque do Ferradura, destacado da antiga Fazenda Natal ou Fojo, com a área de 12.000 m², Estrada R sem número, município de Campos do Jordão-SP. Lance Mínimo: R$ 55.000,00;

Lote 03 – GUAPIARÁ (SP): residência, dentro de um terreno com área de 345 m², na Rua Joaquim Cecílio de Lima - GL 3F, Bairro Santa Luzia, Município de Guapiara - SP. Lance Mínimo: R$ 15.900,00;

Lote 04 – SANTO ANTONIO DA POSSE (SP): Um terreno com área de 675 m², situada na Rua José Ciluzzo, 52, na Vila Esperança, no município de Santo Antônio de Posse SP. Lance Mínimo: R$ 25.000,00;

Lote 05 – SANTOS (SP): Um prédio e seu respectivo terreno, situado na Rua Dom Pedro II, 49, no município de Santos - SP. Lance Mínimo: R$ 4.673.000,00;

Lote 06 - SÃO PAULO (SP): Apartamento nº 101, localizado no 11º pavimento do Bloco A, parte integrante do Condomínio Residencial Rio das Pedras, situado na Rua Engenheiro Guilherme Cristiano Frender, nº 443, no 27º Subdistrito-Tatuapé. Lance Mínimo: R$ 32.600,00;

Lote 07 - SÃO VICENTE (SP): Apartamento nº 121, no 13º pavimento, do Edifício Príncipe, com área útil de 84,03 m², área de uso comum de 25,64 m², com área construída de 109,670 m², e fração ideal de 3,049%, situado à Avenida Presidente Wilson, 477, em São Vicente SP. Lance Mínimo: R$ 44.700,00;

Lote 08 – VOTORANTIM (SP): Um terreno com 26.533,21 m² de área, situado na Av. Secundária nº 04, s/n, Parque Morumbi, em Votorantim SP. Lance Mínimo: R$ 9.396.000,00.

Leilão das 14h

Lote 01- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP): Imóvel rural. Uma gleba de terras de 100.000 m², situado no bairro do Jardim ou Pernambucana, São José dos Campos - SP. Lance Mínimo: R$ 3.128.000,00;

Lote 02 – SUMARÉ (SP): Imóvel rural. Uma chácara com 5.580 m², do loteamento Chácaras Monte Alegre, na Estrada nº 7, Chácaras Monte Alegre, em Sumaré - SP. Lance Mínimo: R$ 000,00;

Lote 03 – RIO DE JANEIRO: Imóvel Urbano: Um conjunto comercial/industrial, composto por prédio principal e galpões interligados, com área de terreno de 4.416 m2 localizado na Rua Visconde de Niterói, 354, lojas A e B e aptos 301 a 312 na freguesia do Engenho Novo, município do Rio de Janeiro-RJ. Lance Mínimo: R$ 1.194.000,00.

Serviço:

Leilões On-line do Banco do Brasil

Dia 30 de março (11 horas e 14 horas).

Cadastro para participar e realizar lances no portal Lance no Leilão.

Necessário cadastro com até 48 horas de antecedência.

