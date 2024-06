Leilão de decorados tem móveis e eletrodomésticos a partir de R$ 20

Eletrodomésticos, louças e metais, móveis e peças de decoração fazem parte dos 343 itens que serão leiloados pelo portal Lance Total em parceria com as incorporadoras Riva, Lavvi e Bougainville.

Os lances serão a partir de apenas R$ 20 e o desconto médio dos bens é de 97% em relação a seus valores novos no mercado.

Os lances podem ser feitos pelo portal Lance Total até o dia 20 (às 10h e às 14h, a depender do leilão), para os apartamentos localizados na capital paulista. Já para os itens dos decorados de Campinas, o encerramento será no dia 24, às 10h. Os arremates acontecem no mesmo dia.

Quais são as oportunidades?

O maior desconto, de 97% é referente a uma cadeira que tem lance inicial de R$ 80. Na sequência, um móvel de três gavetas tem desconto de 95%, com lance de R$ 200.

Entre os eletrodomésticos, uma geladeira com desconto de 80% e lance inicial de R$ 600. Já a máquina de lavar roupa será leiloada com lance mínimo de R$ 900, um desconto de 75% frente ao valor de mercado.

Como participar do leilão de móveis?

O leilão é aberto ao público. Para participar, basta acessar o portal Lance Total e realizar o cadastro com até 24 horas úteis de antecedência ao arremate. Todas as negociações são feitas on-line e é possível checar fotos dos itens no site.

Os interessados em checar presencialmente os itens podem comparecer nos decorados. Eles estão localizados nos bairros do Ipiranga e Sacomã, em São Paulo, e na Fazenda São Quirino, em Campinas. As visitas podem acontecer até o dia 19, 20 e 24 de junho (a depender do leilão), de segunda a sexta, das 9h às 16h.

